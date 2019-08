Für diehat sich Dagmar Leischow mitvon getroffen , die mit "The Center Won't Hold" gerade ein neues Album veröffentlicht haben. Das ist ziemlich krachig geworden, erfahren wir von Jan Kedves in der-Popkolumne: Zu hören gibt es "elf Songs, Dream-Pop, auch New-Wave-Momente sind dabei, dann krachen die Gitarren so massig hervor, dass es nach Grunge klingt. Es geht um, um den Stolz und die Scham alternder (weiblicher) Körper, undlautet: 'Be the weapon, be the love!'" Wir hören rein:Die Hamburger Rapperinist eine Kostbarkeit, schreibt Antonia Märzhäuser im: Auch "auf ihrem neuen Album 'Perroquet' macht sie weiter das, was sie sehr gut kann: die Welten, die sie umgeben, geschmeidig durchwandern. Eine Rumtreiberin, aber nur im allerbesten Sinne .Haiyti ist (...) in einem Sozialbau aufgewachsen und irgendwie an der Kunstuni gelandet. Die Nummer mit dernimmt man ihr genauso ab wie die zerstreute Studentin, die stundenlang an ihrem Marmorblock rumklopft." Ein aktuelles Video:Weitere Artikel: Für diehat sich Adrian Schräder mit, dem Musiker hinter dem Projekt getroffen . In der empfiehlt Harald Eggebrecht die Konzertreihe "Zeit mit" der Salzburger Festspiele . Diehat das Interview mit Roger Daltrey online nachgereicht . In der stimmt Steffen Greiner auf das Festival ein, das am kommenden Mittwoch in Berlin beginnt: Der Fokus liege diesmal "auf Pop-Positionen aus selten erschlossenen Regionen."Besprochen werden eine Aufführung von' "in vain" in Berlin ( taz ), das neue Album vonundAmbientalbum "Equivalents" ( Pitchfork ).