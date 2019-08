Dievergleicht ihre Konkurrenz mit den, die Bundesregierung mit demund sich selbst mit dem Neuen Forum, schreibt der Historiker Hubertus Knabe in der- und findet das allen Ernstes gar nicht mal so abwegig: Angela Merkel sei fast so lange im Amt wie Erich Honecker, auch die "Abgehobenheit" derunderinnere viele Ostdeutsche an früher, schreibt er: "Politik und Medien tragen auch diedafür, dass in Deutschland immer mehr Menschenhaben, offen ihre Meinung zu sagen. Laut einer Allensbach-Umfrage hatten 45 Prozent der Befragten im November 2015 den Eindruck, man müsse vorsichtig sein, wenn man sich zur Flüchtlingsfrage äußere. Im Mai 2019 hatten bereits zwei Drittel der Befragten das Gefühl, man müsse im öffentlichen Raum 'sehr aufpassen', was man sage. Neben der Flüchtlingsfrage wurden jetzt auch die Themen Nationalsozialismus, Juden, Rechtsextremismus, Patriotismus, Homosexualität und die AfD als angstbesetzt benannt. Die Aggressivität underinnert zuweilen fatal an DDR-Verhältnisse, nur dass der Druck jetzt nicht nur von oben kommt, sondern auch von der Seite durch manche Journalisten und von ihnen gehypte Minderheiten."So schlecht, wie im Westen angenommen steht es um die- undnicht, schreibt Harald Schuhmann immit Blick nach Tschechien, Rumänien und die Slowakei, wo die Menschen zunehmendgehen: "Nun passiert es. Trotz Polizeigewalt und willkürlicher Verhaftungen marschierten am Wochenende erneut 50.000 Moskauer gegen ihren unfähigen Präsidenten und forderten faire und. Erstmals stößt Putins Regime an die Grenzen der Repression und verliert auf breiter Front an Zustimmung. All das zeigt: Es gibt keine quasi naturgemäße Spaltung in Europa zwischen dem autoritären Osten und dem demokratisch gefestigten Westen. Letzteres steht mit dem Aufstieg desMatteo Salvini ohnehin in Frage."