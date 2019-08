Nach anfänglicher Kritik - warum sollte man ein Popfestival mit Staatsmitteln finanzieren? - haben sich längst so gut wie alle mit dem Berliner Festival arrangiert und es für sehr okay befunden. Nur Anselm Lenz ruft in derin Erinnerung, dass man dem ostentativen Gestus eines Staats-Festivals, das sich und seine Stadt mit den Errungenschaften von Diversität und Liberalität schmückt, auch zumindest sanft kritisch gegenüber stehen kann: Äußert sich hier gar ein neuer, gutgemeinter hegemonialer Anspruch? "Tatsächlich scheinen die Bundesrepublik und gerade ihre Hauptstadt mit ihren liberalen Errungenschaften gegenwärtigzu sein, die ihre Arbeit mit einem Aufbruch aus alten Abhängigkeitsverhältnissen verbinden wollen. Dafür stehen beim Festival internationale, queere und experimentelle Acts wie alyona alyona, BNNT oder Repititor, die zudem eine Anbindung an Osteuropa andeuten sollen. Ob diese Gruppen in ihren Ländern den Hebel ansetzen können, um als Botschafter*innen westeuropäischer Liberalität zu dienen, steht auf einem anderen Blatt." Auchwird bei der Pop-Kultur auftreten: Mit der renitenten Musikerin, die seit den frühen 80ern im Geschäft ist, sich aber von keinem Trend und keiner historischen Vernischung vereinnahmen lässt, hatJens Uthoff ein großes Gespräch geführtWeiteres: Zum Wochenende empfiehlt einen ganzen Blumenstrauß an handverlesenen,, darunter ein schön hektisch-vertracktes Hallowach von denBesprochen werdenAlbum "Any Human Friend" ( taz ), der Auftakt des-Festivals in St. Pölten ( Standard ) undAlbum "Basking in the Glow" ( Pitchfork ).