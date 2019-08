Felix Axel Preißler, Felix Römer in "Siegfried". Foto © Bayreuther Festspiele / Konrad Fersterer





-Kritiker Joachim Lange kommt in der Reihe "Diskurs Bayreuth"näher, dem Sohn Richards und Cosimas, dem Erben, Thronfolger und schwulen Komponisten.undhaben rund um seine Person das Stück "Siegfried" geschrieben,hat inszeniert. "Der beherzt auf zwei pausenlose Stunden eingekürzte Text konzentriert sich erst auf das Jahr 1914 und dann auf 1930. Also auf, den die grassierende Kriegseuphorie erfasst hat. Und den Festspielleiter im Dunstkreis des künftigen Machthabers und seiner Ideologie. Da Preuss den innerer Monolog, kommt er der inneren Zerrissenheit seines Helden per se nahe. Bei dem sich auch Kritik am Judenhass und Nähe zu den Nazis nicht ausschließen."Ob sich Lange amüsiert hat, erfährt man nicht, bei-Kritiker Manuel Brug gibt es dagegen keinen Zweifel : "und will immer wieder 'Rheingold' anfangen, zwischen die eigenen Texte sind Siegfried-Originale montiert, über seine völkische Kriegsbegeisterung 1914, seine antijüdischen Ausfälle, Liebesbezeugungen auf Reisen mit einem Freund, die Zweckehe, um von der möglichen Aufdeckung als '' abzulenken. Zaimoglu und Senkel machen das so nah an der Historie und so autorenfrei ausbalanciert, dass eine mosaikhafte Collage über densich verdichtet, der das Wort 'Vf(Ater)' immer wie einen Nieser ausspeit." Weitere Besprechungen in der nmz und in der nachtkritik besuchte für die, wo er "Lohengrin" und die "Meistersinger" hörte. In ersterem befremdet ihn der Streit zwischen der zaubermächtigen Ortrud und dem christlichen Lohengrin. Religiöse Konflikte kennt man in Japan praktisch nicht, erzählt er. "So wirkt die Auseinandersetzung zwischen Lohengrin und Ortrud aus Sicht eines Japanersund gewalttätig. Das ist etwas, das mich beschäftigt, seit ich Lohengrin zum ersten Mal gesehen habe. Es wäre zu einfach, diese Intoleranz mit Wagners Antisemitismus in Verbindung zu bringen, und das habe ich auch nicht vor. Dennoch hinterlässt die Handlung dieses Dramas bei mir stets ein leichtes Unbehagen. Lohengrin, der Sieger, verschont im Zweikampf seinen Gegner Telramund, und Elsa verzeiht auf dem Höhepunkt ihres Glücks der ins Unglück gestürzten Ortrud. Doch beider Güte zeigt eine. Die Duldsamkeit, die die Guten an den Tag legen, schadet ihnen letztlich selbst und führt zu ihrer Zerstörung. Sollte man die Welt so spalten, dass es in ihr Menschen gibt, die es wert sind, gerettet zu werden, und solche, die es nicht sind? Und trägt die Bayreuther Inszenierung in irgendeiner Weise dazu bei, diese?"Der spanische Opernsängerwird von mehreren Frauen beschuldigt, sie in den Achtzigernund ihre Karrieren behindert zu haben, wenn sie nicht willig waren. In der findet Peter Uehling es zwar irgendwie schade, dass die Karriere eines solchen Ausnahmekünstlers ein derartiges Ende finden soll, auch ist ihm die "Praxis, Männer erstwegen ihrer sexuellen Fehlhandlungen und Gewalttätigkeiten anzugreifen" etwas suspekt, aber das muss wohl so sein, glaubt er: "Die öffentliche Keule, die MeToo schwingt, mag oft grausam zuschlagen und ist in ihrer denunziatorischen Form nicht weniger abstoßend als das von ihr inkriminierte Verhalten. Aber offensichtlich ist dieser öffentliche Pranger das einzige Mittel, mit dem die Achtung vor der sexuellen Selbstbestimmung neu justiert werden kann."Weiteres:, Hausregisseur am Maxim Gorki Theater, spricht im Interview mit derüber seine neue Inszenierung von14-zeiligem "Herzstück". Und Lilo Weber unterhält sich für diemit der brasilianischen Choreografinüber deren Tanzstück "Furia".