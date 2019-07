Lange war es still gewesen um das, das - in Deutschland kaum bemerkt, im Ausland dafür umso mehr - in den Achtzigern und Neunzigern die Grundlagen für den in Gitarrenwänden badenden Noiserock geliefert hat. Jetzt erscheint das Frühwerk der Band wieder - sehr zum Vergnügen vonJens Uthoff, der Brötzmann in einer Datsche bei Berlin besucht hat. "In Sound baden. Sich vor die Verstärkerwände stellen und mit der Gitarre den Klang lenken. Feedbacks und Sirenen aufjaulen lassen. Für all das steht Caspar Brötzmann mit seiner Band." Brötzmanns Gitarre ist ein "Instrument, das wummern, wabern und brummen kann, das zerschreddern, das, daskann. 'Die Beschäftigung mit dem Instrument hat mir alles bedeutet', sagt Brötzmann. Er habe zu seinem Sound gefunden, indem er stundenlang allein geprobt habe. 'Bei anderen habe ich damals gar nicht so viel nach Inspiration gesucht. Ich war im Proberaum und habe für mich selber gesucht. Und die Sachen, die mir gefallen haben - ich hab das immer gerngenannt -, die habe ich dann den anderen gezeigt und in den Raum gestellt.'" Am frühen Morgen lässt man sich davon gerne die Ohren freipusten:Jens Uthoff porträtiert in deraußerdem die aus Buenos Aires stammende, in Berlin lebende Musikerin Tatiana Heumann, die jetzt beim Berliner Festival " auftreten wird: "Zerhackstückte Beats,und ein ständiges Flackern und Flirren sind dann zu hören, dazu singt Heuman sphärisch, jagt ihre Stimme durch Effektgeräte." Uthoff empfiehlt mit Nachdruck diesen Clip:Weitere Artikel: Im porträtiert Amira Ben Saoud die Musikerin, die gemeinsam mit Yasmin Hafedh das Popfest Wien kuratiert. Besprochen werden' Album "Egoli" ( taz ),Berliner Auftritt ( Tagesspiegel ) und undKonzert in Zürich ( NZZ ).