Nur wärmstens empfehlen kann Marion Detjen in der "10 nach 8"-Reihe aufBuch "Das Schneckenhaus" , das sich in Syrien seit seiner Erstausgabe in Französisch im Jahr 2007 per Raubdruck und Raubdigitalisat zum "" entwickelte und "während der Revolution als Metapher für den Zustand des Landes unter Assad gelesen" wurde. "Die westliche Lager- und Gefängnisliteratur des 20. Jahrhunderts besaß noch als ein prägendes Merkmal, dass es irgendwann, irgendwo noch eine diesseitige, bessere Welt gibt, auf die Hoffnung gesetzt werden, aus der Befreiung kommen und die erinnert werden kann. Bei Primo Levi und bei Solschenizyn entsteht, während unter der totalitären Gewalt des Lagers die Gesellschaft vollständig zusammenbricht, in der Erinnerung und in der Literatur die Ethik des Humanismus, des schützenswerten Individuums und seiner Subjektivität neu. Diese humanistische Ethik prägt auch Khalifas Roman, doch sie konfrontiert sich in Tadmor damit, was eigentlich passiert, wenn überhaupt kein weltliches Heil mehr existiert, wenn es keine Rettung und keine Befreiung und keine bessere Zukunft und keine Fluchtmöglichkeit in ein besseres Land mehr gibt,und die Zivilgesellschaft völlig vernichtet ist."Bei einem Abend in Greifswald wurde-Redakteur Jan Küveler noch einmal schmerzlich der Unterschied zwischen der von Christian Kracht und Eckhart Nickel herausgebenen Literaturzeitschriftund der heutigen Literaturzeitschrift bewusst : "Während imelegantes Parlando vorherrscht, ist der Ton im Wetter bitterer, härter und selbst in den Ausflügen Richtung Surrealismus realistischer und hemmungslos politischer., der sich 'Der Freund' widmet, wird bei Sternburg explizit ersetzt durch eine ''. Ohne das Motto 'Irony is over' kommt keine Sammlung von Gemeinplätzen zum Thema Popliteratur aus. In Greifswald schien es, als habe es erst in der nächsten Generation seinegefunden."Mit Kummer stellt diefest, dass das New Yorker, lange Zeit Sitz des, derzeit wegen Sanierung, vor allem aber wegen der teuren Mieten literarisch leer steht: "Wer findet, das sei als Metapher für den heutigen Zustand des Verlagswesens schon beinahe übertrieben deutlich, der könnte durchaus recht haben."Weiteres: Literatur, ja das Schreiben an und für sich ist tadelt Andreas Rosenfelder in einer Kolumne in der. Im spricht der Comichistoriker Guido Weißhahn sehr ausführlich über die. Im Feature für befasst sich Sigrid Brinkmann mit. In den "Actionszenen der Weltliteratur" erinnert Rainer Moritz daran, dassin jungen Jahrenwar. Im "Literarischen Leben" derschreibt Jochen Hieber über den vor 200 Jahre geborenen, Schweizer Schriftsteller Besprochen werdenEssayband "Freiheiten" ( NZZ ),"Das Girlfriend-Experiment" ( Literarische Welt ),"Die Entflohene" ( SZ ),' "Römische Tage" ( NZZ hat mit dem Autor gesprochen ),"Luftgänger" ( taz ),Essayband "Die große Kunst, die Wahrheit zu sagen" ( taz ),"Kongo Blues" ( Jungle World ),"Gegen Ende. Tagebuchaufzeichnungen 1996 - 2009" ( Freitag ),"Maigret im Haus der Unruhe" ( Dlf Kultur ) und' "Vor der Flut" ().