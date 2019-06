"Die gelähmte Zivilgesellschaft". Foto: Apollonia Bitzan/Bregenzer Frühling

Warum bitte, fragt Thomas Rothschild in derbegeistert und empört zugleich vom Bregenzer Frühling , sindund seinin Deutschland nicht bekannt wieoder? Weil er in Österreich spielt, meint Rothschild und fordert promptin der Rezeption, "die über das Burgtheater hinaus geht": "Die Elemente, mit denen das Aktionstheater Ensemble arbeitet, kann man allesamt auch anderswo auffinden:, Montage anstelle von Kontinuität, Verwischung der Grenzen zwischen Rolle und Darsteller*in, Vermeidung von naturalistischer Mimesis und Identifikationsangeboten, choreographierte Arrangements. Einzigartig sind beim Aktionstheater Ensemble die Kombination dieser Elemente und ein untrügliches Gespür für Timing und Rhythmus. Martin Gruber und sein wechselndes Ensemble sind keine 'Experten des Alltags', sondernund zugleich dezidierte. Ihre zugleich sehr unterschiedlichen und stilistisch verwandten Produktionen - im Schnitt zwei pro Jahr - erweisen sich als, also entschieden theaterspezifisch."-Kritikerin Daniele Muscionico schickt ihre Eindrücke von den Wiener Festwochen , bei denendie Gesellschaft bestens von den politischen Missgeschicken ablenkte: "Die Festwochen sind der schönste Beweis, dassein Leben ist, das sich lohnt. Zumindest gilt das an der Donau. Als an den Festwochen von 1964 Karl Kraus' Untergangsszenario uraufgeführt werden sollte, spielte die Politik allerdings eine wichtige Rolle: Sie verbot das Stück, da es österreichische Generäle beim Plündern zeigt und einen Militärgeistlichen eine Mörser-Detonation mit '!' kommentieren lässt. 'Bumsti!' sagt man jetzt an den diesjährigen Wiener Festwochen."Weiteres: Hingerissen berichtet Helmut Ploebst imvonChoreografie zuBrandenburgischen Konzerten bei den Festwochen (mehr im Efeu vom Montag ). In der freut sich Doris Meierhenrich, dass wenigstensein bisschen Stimmung in die Deutschen Autorentage kam, mit seinem nicht mehr ganz taufrischem Stück "Ich weiß nicht, was ein Ort ist, ich kenne nur seinen Preis". Der nimmt die Favoriten für die Leitung desunter die Lupe. Besprochen wirdInszenierung vonStück "Die Hand ist ein einsamer Jäger" in der Bolksbühne (der Anja Fastabend in der SZ Biss und viel Ironie attestiert).