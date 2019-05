Klassisch oder faschistoid? Die Kolonnaden am Walter-Benjamin-Platz. Foto: Kollhoff Architekten

Die Zeitschriftwidmet ihre neue Ausgabe "rechten Räumen", von politisch okkupierten No-Go-Areas bis zu klassizistischen Rekonstruktionen. In einem Artikel befasst sich Verena Hartbaum mit Hans Kollhoffs von Kolonnaden gesäumten Walter-Benjamin-Platz , in dessen Pflaster ein Zitat voneingelassen ist: "Bei Usura hat keiner ein Haus von gutem Werkstein / die Quadern wohlbehauen, fugenrecht, / dass die Stirnfläche sich zum Muster gliedert." Dazu schreibt Hartbaum: "Wenn Architektur das 'Ordnen von sozialen Beziehungen durch Gebautes' ist, dann ist retrospektive Architektur (mindestens) eineund Gemeinschaften, deren Ordnungen zumeist vor-, manchmal aber eben auch un- oder gar antidemokratisch waren. Gleichsam in nuce kommt die Berliner Gemengelage in Hans Kollhoffs Walter-Benjamin-Platz-Bebauung (1999-2001) zusammen, in die der konservative Architekt eineaus der Zeit des italienischen Faschismus in die deutsche Gegenwart hineingeschmuggelt hat - bis dato weitgehend unbemerkt von einer breiteren Öffentlichkeit." Ursura heißt übrigens Wucher.-Kritiker Niklas Maak sieht in Hartmanns Artikel genug Zündstoff für eine neue Architekturdebatte. Auch Maak musste beim Lesen des Pound-Zitats schlucken, aber er verteidigt Kollhoff: "Nichts an diesem Platz ist per se 'rechts', und es ist unlauter und demagogisch, Kollhoff als Antisemiten zu denunzieren - aber es ist vollkommen richtig, darauf hinzuweisen, dass gerade in Kenntnis vondas Zitat nicht nur als allgemeine Kritik an denlesbar ist und dass Kollhoff hier eine zumindest hochmissverständliche Zitatwahl getroffen hat. Die Zeile ist imprägniert mit jener faschistischen, antisemitischen Kapitalismuskritik der dreißiger Jahre, die im 'Geldjudentum' das Elend der Welt begründet sah. Was also tun?" In derMartin Conrads von der Vorstellung des Heftes.Weiteres: Grässlich überfrachtet findet Jürgen Tietz in derden ganzen, keiner der drei Museumsneubauten wird das, Innovation,einlösen können: Die Baustelle in Dessau verheißt ihm nicht viel Gutes, in Berlin wird es noch Jahre dauern. UndBetinkubus in Weimar? "Hermetisch steht der Koloss von Weimar ohne erkennbaren Bezug zur umgebenden Stadt. Autistisch, sich selbst genug." Bereits gestern berichtete Ronald Berg in dervon einem Symposium an der Akademie der Künste zu Mythen des