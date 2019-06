Derbewurden imbislang achselzuckend hingenommen - doch gerade kommt ordentlich Wind in dieses von außen ziemlich verkrustet erscheinendes Problemfeld, erklärt Matthieu Praun in der Welt. Anlass dafür ist eine Debatte über den Hamburger Rapper, der mit seinem Geprotze und Gewalt-Geprahle, das offenbar auch auf sein Verhalten jenseits seiner Rap-Persona Gültigkeit hat, unfreiwillig eine #MeToo-Debatte ausgelöst. "Vielleicht kann die aktuelle Diskussion zu einemmit Texten und Verhalten führen. Zu einem Umgang, der nicht nur bei Sexismus genauer hinschaut, sondern auch Homophobie, Antisemitismus und sonstige Entgleisungen nicht mehr toleriert. Rap nistet schon längst kein Nischen-Dasein mehr, es ist an der Zeit, sich den Herausforderungen zu stellen und auch tatsächlichzu werden."Dass Rap auch politisches Bewusstsein transportieren kann, steht außer Frage. Kronzeuge der Stunde:, dem mit "Nothing Great About Britain" vielleicht schon jetzt das Album des Jahres geglückt sein könnte, staunt -Kritikerin Amira Ben Saoud. Slowthai nutzt "Rap als Mittel und Punk als Attitüde", erfahren wir: Er will "mit seinem Album alsdie Realität jener nachzeichnen, die keine Lebensgrundlage (mehr) haben. Gleichzeitig will er diese Realität für jene nachvollziehbarer machen, die es besser erwischt haben. Er tut das mit Einfühlsamkeit, detailverliebten Beobachtungen und - wo es ob der inhaltlichen Tristesse möglich ist - mit." Hier das Titelstück:Weitere Artikel:hat ein historisches Radiofeature vonaus dem Jahr 1978 online gestellt, in dem Farocki diebeobachtet - "ein irres Missverständnis", kommentiert Thomas Meinecke dazu auf: Farocki argumentiere "in." Für den Tagesspiegel hat Nadine Lange das-Festival in Barcelona besucht , wo die Frauen die größten Stars waren. Sehr ausführlich porträtiert Uwe Ebbinghaus in derden Gitarristen, der mit seinem neuen Projekt "Gypsy meets India" die Musik aus Indien mit Django Reinhardts Euro-Swing zu kombinieren versucht.Besprochen werden das neue Album von SZ ), ein Konzert des Jazzveteranen Presse ), ein-Konzert ( FR ) undCountrysoul-Album "Walk Through Fire ( taz ). Eine Hörprobe: