Spritziger Wettbewerbs-Sieger: "Parasite" von Bong Joon-ho

Solche Eintracht zwischen Jury, Kritik und Publikum herrschte inschon lange nicht mehr, schreibt Andreas Busche im, nachdem am Wochenende das Filmfestival mit einer Goldenen Palme für den allgemeinen Konsens-Favoriten "Parasite" des Koreanerzu Ende gegangen ist (vor dem sich-Kritikerin im Resümee Wenke Husmann enthusiastisch verneigt ). Völlig respektable Entscheidung, meint Busche - künstlerisch aufregender war allerdings Mati Diops "Atlantique" , für den es den Großen Preis der Jury gab (sehr ähnlich sieht es Tim Caspar Boehme in der). Doch für Busche "die überraschendste Erkenntnis des diesjährigen Wettbewerbs ist wohl, dass die großen Namen nicht bloß wieder angetreten waren, um das Programm zu zieren. (In der jüngeren Vergangenheit ein typisches Cannes-Problem) Stellvertretend hierfür steht auchFilm, für den Hauptdarstellerausgezeichnet wurde. Mit 'Leid und Herrlichkeit' blickt der 69-Jährige ohne Larmoyanz und überzogene Melodramatik, dafür mit schonungsloser Offenheit, auf sein Leben und seine Karriere zurück. Banderas setzt alsseinem Freund ein Denkmal.""Zwei Linien im Wettbewerb des 72. Filmfestivals von Cannes wurden auch in den Preisentscheidungen deutlich", erklärt Dominik Kamalzadeh im: "Zum einen reüssierten, zum anderen eine jüngere Garde an Regisseurinnen" und spielt damit besonders auf die Filme von Céline Sciamma und Mati Diop an. Die Jury entschied sich für "die", erklärt Frédéric Jaeger auf, der die Entscheidungen alles in allem für vernünftig hält - vielleicht sogar fast schon für. Verdächtig findet das auch-Kritikerin Susan Vahabzadeh, der es an "Kontroversen und hitzige Debatten" gemangelt hat. Es gibt "keine leidenschaftlichen Verteidigungsreden mehr.. Vielleicht nicht aus Vorsicht, sondern weil alle Tabus schon gebrochen sind, das macht Provokationen. Zu einer Debatte darüber, ob eine bestimmte Art des Filmemachens funktioniert oder nicht, hätte noch am ehesten 'A Hidden Life' von Terrence Malick getaugt." Verena Lueken ( FAZ ) und Hanns-Georg Rodek ( Welt ) ficht dies nicht recht an: Beide kommen im besten Sinne satt von der Croisette nach Hause.Eine gewisse Stagnation attestiert Rüdiger Suchsland aufgerade jenen Filmemachern, die vor ein paar Jahren noch auf aufregender Weise für frischen Wind sorgten. Ist das jüngere Autorenkino in der? "Bisher waren Namen wieundsichere Wechsel auf die Zukunft. Sie verkörperten Hoffnung auf ein anderes, womöglich besseres Kino, das uns in den kommenden Jahren beglücken würde. Beglückung erwarten zumindest von Hausner und Dolan nur noch wenige, aber auch das bessere, andere, neue Kino lässt in den genannten Fällen auf sich warten."Weitere Artikel: Jenni Zylka berichtet imvon der Eröffnung desim Berliner Filmmuseum, in dem alle mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Filme in einer (Offline-)Mediathek zugänglich sind. In Frankfurt wurde derweil das neueeröffnet, wovon Oliver Camenzind in derberichtet.Besprochen werdenqueerer Avantgarde-Film "The Wild Boys" ( ND , mehr dazu bereits hier ),aufgezeigte Doku "Dying to Tell" über SZ ), der Dokumentarfilm "Lord of the Toys" über Freitag ),Biopic "Rocketman" über Tagesspiegel ),Soziadrama "Ayka" ( Presse , mehr dazu hier ) und eine aufgezeigte Serie über Freitag ).