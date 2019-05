Louis Fratino. Bild aus seiner Ausstellung "Come softly to me" in der Galerie Sikkema Jenkins & Co.





Christopher Alessandrini schwebt förmlich, als er aus einer Ausstellung des Malerskommt, die in der New Yorker Galerie Sikkema Jenkins & Co. gezeigt wird. "", verkündet er in der, "in a two-bedroom walk-up off the Grand Street L, probably with roommates. You might have seen him dancing past midnight at Metropolitan on Lorimer Street, or walking his dog under the Manhattan Bridge. Maybe you've exchanged messages on Grindr; met at a friend's birthday drinks; made eyes on the subway, in the locker room, during a poetry reading. Elusive, mysterious, overbooked, uncomfortably attractive-the type of boy in Louis Fratino's paintings seems both ordinary and timeless, fellow subway passenger and saint, superficially of the moment but rooted, also, in a deeper, stranger classicism."Weiteres: Im annonciert Stefan Weiss fürs Wochenende die Eröffnung einesin Krems. Besprochen wird die Ausstellung "- ein Kaleidoskop" im KunstHaus Potsdam ( taz ).