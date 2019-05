Leonardo da Vinci, Ausschnitt aus "San Girolamo", ca. 1480, Vatikanische Museen





Heute vor 500 Jahren starb. Viel fällt den Feuilletons dazu nicht ein.undbegnügen sich mit einigen Kurztexten. Dieberichtet über die Ausstellung "Leonardo da Vinci - La scienza prima della scienza", mit dem Wissenschaftler Leonardo im Zentrum, in der Scuderie del Quirinale in Rom. Im stellt Alexander Kluy einige Leonardo-Biografien vor.Arno Widmann immerhin liest fasziniert Leonardo da Vincis "Tagebücher und Aufzeichnungen"., stellt er in derfest, kommt hier praktisch nicht vor: "In Leonardos Texten spielen auch Bibelstellen keine Rolle. Nichts liegt ihm ferner als die Vorstellung, sie als Autorität bei der Welterklärung zu benutzen. Liest man Leonardo, begreift man, was für einendie Schriftgläubigkeit der Reformation bedeutete. Leonardo beobachtet und analysiert. Manchmal steht auch einfach nur ein Satz da wie ein. 'Die Sonne bewegt sich nicht!', heißt es in den in der Königlichen Bibliothek von Windsor aufbewahrten 'Quaderni di Anatomia'. Ich wüsste gerne, in welcher Umgebung dieser Satz steht und ob er auch im Original mit einem Ausrufezeichen endet."Vielleicht hatte Leonardo Gott einfach nicht nötig? "Manche von Leonardos Werken erfahren heute eine", schreibt , Autor einer Leonardo-Biografie . "Man beobachte Betrachterinnen und Betrachter des 'Burlington House Cartoon' , der Maria, St. Anna, das Christkind und Johannes zeigt! Er ist in einem kleinen Raum der Londoner National Gallery zu sehen. Um die Farben der Zeichnung zu schonen, ist das Kabinett abgedunkelt. So herrscht eine fast sakrale Atmosphäre.verharren die Leute schweigend, allenfalls flüsternd. Es fehlte nicht viel, dass sie niederknieten vor dem Glasschrein, der das Bild schützt - 1987 hatte ein psychisch Kranker einen Gewehrschuss darauf abgefeuert und eine Partie von Marias Kleid zerstört. In einer entzauberten Welt wird die Kunst des 'Göttlichsten' zum." Daneben gibt es in dereine Bilderstrecke mit Leonardo-Zeichnungen.Ursula Scheer besucht für diedie Bruegel-Ausstellungen zum 450. Todestag des flämischen Malers in Belgien. Gar nicht so leicht für die Belgier, die kaum Gemälde vonhaben. Dafür haben sie sicheiniges einfallen lassen, zum Beispiel mit der "Beyond Bruegel" -Ausstellung im Brüsseler Dynastiepaleis: "Die Schau trägt dem Umstand Rechnung, dass Bruegels vergleichsweise kleinformatige, an Details überreiche Allegorien, Landschaften und Bibelszenen im Grunde. Sie fordern zum Verweilen, Hinblicken und Nachsinnen auf - während Museumsbesucher im Schnitt nicht mehr als dreißig Sekunden vor einem Kunstwerk verbringen. Die Projektionen wollen die Lust am Schauen neu wecken - und so zu den Originalen locken, die nur einen Steinwurf entfernt in den Museen der Schönen Künste hängen."Weiteres: Christian Thomas schreibt in derzum Tod des Museumsdirektors und Gründers der Skulpturen Projekte Münster. Besprochen wird die Ausstellung "In the" in der ngbk in Berlin ( taz ),