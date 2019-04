Wenn der Codec unfreiwillig Videokunst ausliefert: "Game of Thrones", aktuelle Episode (HBO)

Bei "" klopfen mit der gestern ausgestrahlten dritten Episode der letzten Staffel ( hier die Besprechung in der) die Untoten an und das große Schlachten hat begonnen - aber auch: Das über weite Strecken bei Nacht und Schneegestöber spielende Schlachtengetümmel sah auf den meisten Geräten nämlich, pardon,aus. Woran lag's? Devin Coldewey klärt aufauf: Unkomprimiert müsste eine Episode mehr als ein Terabyte groß sein - viel zu viel für gängige Internetverbindungen, über die Serien heute in erster Linie gesehen werden. Und düstere Farbverläufe bringen selbst noch moderne Codecs ziemlich ins Schwitzen, denn "es gibt nur so und so viele Farbgrade und Helligkeiten, die ein Codec anzeigen kann." Wobeiheute nicht zwangsläufig zu so schlechten Ergebnissen führen muss, wie gestern zu bestaunen. Doch "die Bandbreite des Streams zu vergrößern, kostetviel Geld, da die Episode an zig Millionen Zuschauer ausgeliefert wird - eine Bitratenvergrößerung, um die Qualität signifikant zu verbessern, würde derenebenso signifikant erhöhen. Wenn man an so viele Leute ausliefert, steigt zudem das Risikooder dass es zu Fehlern beim Abspielen kommt, was aus offensichtlichen Gründen absolut nicht in Frage kommt. Es könnte sogar sein, dasswegen des begrenzten Netzwerkst hat - 'Game of Thrones' belastet die Grenzen digitaler Distribution tatsächlich in mehrfacher Hinsicht."Weitere Artikel: Auf stimmt Udo Rotenberg auf die Filmreihe des Berliner Kinos Arsenal zurein, "in der jeder Filmist." Im schreibt Bert Rebhandl zum Auftakt des in Wien . Benjamin Ködler verspricht sich im Freitag einiges von dem neuen Streamingdienst , der sich bewusst alsin Position bringt. Die hier in der) meldet, dass der Regisseurim Alter von nur 51 Jahren einem Schlaganfall erlegen ist. Singleton war 1992 mit "Boyz n the Hood" der erste afroamerikanische Regisseur, der für einen Regie-Oscar nominiert wurde.Besprochen werden"Tea with the Dames" über die vier geadelten britischen Schauspielerinnen Eileen Atkins, Judi Dench, Joan Plowright und Maggie Smith ( SZ , unsere Kritik hier ),undAnimationsfilm "Royal Corgi" ( Welt ), die BDSM-Serie "Bonding" auf ZeitOnline ) und die-Serie "Die Morde des Herrn ABC" mitals Hercule Poirot ( FAZ ).