Diemacht gerade Werbung für die Europa-Wahl mit dem "Sklavenmarkt" von Jean-Léon Gérôme. Auf das Bild hat sie gedruckt: "Damit aus Europa kein 'Eurabien' wird". Saskia Trebing empfiehlt in, sichvon Gerome anzugucken: Hier sind die Käufer, huch,! Das von der AfD verwendete Bild erzählt nichts über weiße Sklavinnen, meint Trebing, sondern darüber, "wie europäische Maler dazu beitrugen, ein fiktionales und vom Kolonialismus geprägtes Bild des 'Orients' zu vermitteln. Der Künstler Gérôme wird zur Strömung desgezählt, dessen Motive oft die sexualisierten Körper von Frauen in einem exotisch anmutenden, aber immer völlig unspezifischen Umfeld zeigen. ... Wichtiger als die Gewalt gegen die Sklavin ist die Idee vom idealisierten, entfesselten und. Dieser ließ sich einfacher im vermeintlich wilden und exotischen Orient-Kontext darstellen als vor der recht prüden Westeuropa-Kulisse."In Berlin findet vom 26. bis 28. April dasstatt: Auf verbindet Claire Beermann Ausstellungs- mit Shoppingtipps. In der sieht Ingeborg Ruthe "die kritische Masse" an Künstlern in Berlin erreicht.macht in einer ganzen Artikelreihe Vorschläge für Galeriebesuche. Außerdem: Der Chicagoer Künstlerspricht im Interview mit demüber seine Ausstellung "The Black Image Corporation" im Berliner Martin Gropius Bau, diemit Fotos aus den Zeitschriftenundfeiert. Und Roland Berg besucht für diedas renoviertein Dessau.Besprochen werden die Ausstellung "Visionen der Moderne heute.im Bild zeitgenössischer Fotografie mit historischen Bezügen" im Museum für Photographie in Braunschweig ( taz ), die Ausstellung ": Die Ostdeutschen. Fotografien aus drei Jahrzehnten" in den Reinbeckhallen in Berlin () und eine Ausstellung über das Verhältnis vonim Dresdener Hygiene-Museum ).