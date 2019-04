Moneta Sleet Jr, 1969. Johnson Publishing Company, LLC.

Nach Stationen in Miami und Mailand ist die von dem Chicagoer Künstlerkonzipierte Schau "Black Image Corporation" nun im Martin-Gropius-Bau zu sehen. Als Feier "schwarzer,und Schönheit" erlebt Zora Schiffer in derdie Ausstellung, die Modefotografien der amerikanischen Magazineundzeigt, deren Gründerdie afroamerikanische Bevölkerungzeigen wollte. Schiffer erkennt die Aktualität der Ausstellung: "Gates schaut eher, welche der damals formulierten Versprechen und Hoffnungen an die Gesellschaft heute noch unerfüllt sind und womöglich ein neues Potenzial aufweisen. Gates findet, jetzt sei ein guter Zeitpunkt, um dieauch außerhalb ihrer eigenen Community zu zelebrieren. Denn obwohl sich in der Mode- und Kunstwelt viel bewegt in Sachen Kolonialismuskritik, Diskriminierung und Körperbilder: Dieser große Teil des 'visuellen Lexikons der USA' ist den meisten EuropäerInnen noch unbekannt." Dass die Besucher Bilder aus dem Archiv mit weißen Handschuhen zwecks"ehrfürchtig" aus dem Kabinett ziehen dürfen, findet Heiko Zwirner in derdann allerdings doch etwas "hoch gegriffen".Im-Gespräch mit Marie Kaiser betont auch Mitkuratorin: "Ich bin in den 80er-Jahren geboren. Da gab es kaum schwarze Frauen in Zeitschriften -."In die "Verliese der Seele" blickt Arno Widmann in derin der Ausstellung "Gewächse der Seele - Pflanzenfantasien zwischen Symbolismus und Outsider Art" im Ludwigshafener Wilhelm Hack Museum, die unter anderem Werke vonoderzeigt: "Das Unbewusste ist ihr Element. In der Hierarchie der Lebewesen standen sie unten. Die Triebtheorie lieh sich ihren Begriff von ihnen. 'Reculer pour mieux sauter' war die Parole. Man musste, um mit ihr weiter voran zu kommen. Pflanze werden konnte man nicht mehr, ohne in der Psychiatrie zu landen, aber sich mit Max Ernst hineindenken, hineinträumen in den letzten Wald, das konnte man lernen."Weitere Artikel: Im schreibt Sean O'Hagan einen Nachruf auf den am Mittwoch verstorbenen deutschen Fotografen, den er als "verspielter" als die Zeitgenossen der Düsseldorfer Schule würdigt. Imhat Peter Truschner hier und hier übergeschrieben. bringt eine Bildstrecke aus dessen Reihe "Architecture of Density".Für diehat sich Gesine Borcherdt mitgetroffen, dem (und dem 2012 verstorbenen Künstler) die Galerie Sprüth Magers zum Berliner Gallery Weekend eine Retrospektive widmet und mit ihm über das Arbeiten mit und ohne David Weiss gesprochen. Im erklärt Christiane Meixner, weshalb immer mehr Galerien vom Osten in den Berliner Westen ziehen. Wo sind die Galeristen der fragt sich Christine Peitz imund fordert die Politik zur Zusammenarbeit auf. In dererlebt Astrid Mania das Gallery Weekend derweil als "". In der stellt Ingeborg Ruthe ihre persönlichen Highlights vor.Besprochen wird die-Retrospektive in den Hamburger Deichtor Hallen ( taz ), die Ausstellung "Mischpoche" vonim Hamburger Bahnhof ( Berliner Zeitung ) und die Ausstellung "- Jack's Jacks" im Hamburger Bahnhof (Ein Muss für alle, die sich "für das Potential der Malerei unserer Gegenwart" interessieren, meint Karl Heinz Lüdeking in der).