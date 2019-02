Energiebündel: Helena Zengel in "Systemsprenger"

Unauffällige Schauspieler: Francois Ozons "Grâce à Dieu"

Die Moderne in ihrer Pracht: Wang Quan'ans "Love me Tender"

Satanismus in Oberammergau: "Die Kinder der Toten"

Berlinale, zweiter Tag. Ziemlich umgehauen sind die Kritiker von der Energie, die die kleine Helena Zengel als schwer erziehbares Kind inSpielfilmdebüt "Systemsprenger" auf die Leinwand bringt. Der Film "jagt uns durch alle Gefühlszustände, die in diesem vereinsamten Kind mit all seinen Traumata wabern", erklärt Thekla Dannenberg im. "Die Leinwand wird pink vor Zorn. So sieht einaus." Der Film "kann mit dem unkontrollierbaren Mädchen kaum Schritt halten", staunt Andreas Busche im. Zengles Performance grenzt an ein "Wunder", schreibt Verena Lueken in der-Kritiker Rüdiger Suchsland sah "einen sehr guten und oft schönen Film, der zugleich zum Verzweifeln ist." Etwas skeptisch zeigt sich allerdings Andreas Fanizadeh in der taz, was die schlussendliche Lösung betrifft, die der Film nahelegt: "Ist das nicht? Ohne traditionell vorgestellte Familie kein kindliches Glück? Soll tatsächlich das ganze Streben von Sozialarbeit und Kinderpsychologie darauf ausgerichtet sein, die häufig so dramatisch scheiternde Lebensform Kleinfamilie im 1-zu-1-Maßstab zu restaurieren?" Gunda Bartels hat für denmit der Regisseurin gesprochen Die Kritiker loben den "fast dokumentarischen" (Christiane Peitz, Tagesspiegel ) Ansatz, mit demin "Grâce à Dieu" einenaufarbeitet. Dabei bleibt er ganz "parteiisch" und ein "Verbündeter der Opfer", schreibt Peitz weiter. Der Auteur bleibt gegenüber dem auf einer realen Geschichte beruhenden Fall demütig, lobt Thierry Chervel: Ozon "nimmt sich zurück, auch die Schauspieler stehen ganz im Dienst der Sache. Manche von ihnen sind in Frankreich sehr prominent und im Film doch ganz unauffällig."Über beide Wettbewerbsfilme haben sich im-Podcast Olga Baruk, Till Kadritzke, Philipp Schwarz und Hannah Pilarczyk unterhalten Wettbewerbsfilm "Love me tender" ist leider nur sehr "durchschnittlich gelungen", seufzt Fabian Tietke in der. Im Gegensatz dazu liegt für Susanne Lenz von derhier ein Bärenkandidat vor.Anja Seeliger hat sich durchaus erst einmal ein bisschen gelangweilt, aber noch lange nachgedacht über den Film. Fazit: "Während uns dieschon wieder abhanden zu kommen scheint, kann man sie in der Mongolei noch in ihrer ganzen Pracht bewundern." Für den Tagesspiegel bespricht Gunda Bartels den Film."Eine Art satanisches Oberammergau im Alpenland" beobachtet der staunende-Kriitker Ekkehard Knörer in Kelly Coppers und Pavol Liskas auf Super8 gedrehter, im Forum gezeigter -Adaption "Die Kinder der Toten".Für die spricht Barbara Wurm mitüber seinen Film "Heimat ist ein Raum aus Zeit" und die Geschichte der DDR. Thekla Dannenberg wirft für deneinen Blick in die Sektion "" mit indigenem Kino. Silvia Hallensleben empfiehlt imdie Hommage des Forums an die Schauspielerin. Christian Blumberg berichtet im Tagesspiegel von der Auftaktkonferenz der von Filmkritikern veranstalteten "Woche der Kritik".Elmar Krekeler hat sich für diedie mal wiederdes Festivals angesehen und dabei mächtig mit den Augen gerollt : "Es wäre ein feiner Anfang, wenn Kosslicks Nachfolger Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek neben einigem anderen überflüssigen Kram im Programm die Gala entweder komplett streichen oder tatsächlich von ihrerbefreien könnten." Ein dümmlicher Witz, den Anke Engelke bei der Eröffnung gerissen hat, lässt Bert Rebhandl im-Blog über Neukölln grübeln..Besprochen werden"Erde" ( Tagesspiegel ),' "Flatland" ( Perlentaucher Tagesspiegel ),"Temblores" ( taz Tagesspiegel ) und-Zweiteiler "Brecht", den das Berlinale Special zeigt ( Berliner Zeitung ).Für den schnellen Blick stets interessant: Der Kritikerspiegel vonund die