Szene aus "Bericht an eine Akademie. Bild: Ute Langkafel

Scham und Wut überkommt Milo Rau immit Blick auf das jüngste Debakel um die Neubesetzung der Unser Resümee ): "Das Gewurstel um den neuen Intendanten ist der für das Image der Kulturstadt Köln zerstörerischste Schlag der letzten Jahre. Er zeugt von einer derartdes kulturellen Feldes, dass von 'Kulturpolitik' gar nicht mehr die Rede sein kann. Würde man nicht dank des 'Kulturentwicklungsplans' wissen, dass das Kölner Kulturdezernat einfach keine Ahnung hat, was es tut, so könnte man annehmen, sie würden von Düsseldorf oder gar New York bezahlt, um 'The Cologne Challenge' möglichst klein zu halten. Natürlich ist das Schauspiel Köln nur eines von vielen Beispielen: Die 'Akademie der Künste der Welt' etwa wurde, als sie sich gerade etablieren wollte, zu einer nomadischen Institution degradiert, die jährlich um die weitere Förderung betteln muss. Der Erweiterungsbau deswurde so lang durch dasder Kölner Politik geschickt, bis die für den Bau eigentlich vorgesehenen Bilder zurückgezogen wurden."Mäßig begeistert kehren die TheaterkritikerInnen auszweitem Stück am Berliner Gorki Theater zurück, für das der Regisseur"Bericht für eine Akademie" mit"Costello"-Monolog mixt, um Kafkas Kritik an der erzwungenen Assimilation der Juden an die nichtjüdische Gesellschaft mit den Themen "Konzentrationslager und Massentierhaltung" kurzzuschließen. Peinlich, meint Nachtkritiker Christian Rakow, hebt aber die Leistung der Schauspieler, allen voran(der gerade auch in Fatih Akins "Der Goldene Handschuh" zu sehen ist, als Rotpeter, hervor: " Mit gut gestopfter Pfeife im Ledersessel vor riesiger Bücherwand zaubert er Noblesse her. Dann wieder packen ihn die, er zuckt, federnd überspringt er Hindernisse, zügelt sich, enthemmt sich, verschenkt sich, mäßigt sich."In derhat Simon Strauss noch ein ganz anderes Problem mit der Inszenierung: "Während um den Blick auf den weiblichen Körper zu Recht viele vorsichtige Gedanken kreisen, wird der männliche Körper selbstverständlich und schutzlos ausgestellt. Hier muss er nackt an der Rampe stehen und mit der Wendung '' auf sein eingeschüchtertesverweisen." Das Stück "verfängt nicht", meint Doris Meierhenrich in derBesprochen werdenInszenierung von"Disko" in Leipzig ( nachtkritik ), das Stück "Schaffen" des Kollektivsam Theater Oberhausen ( nachtkritik ),Inszenierung von"Sommer" am Wiener Schauspielhaus ( nachtkritik ),Inszenierung der "Lucia di Lammermoor" an der Wiener Staatsoper ( Standard ),Inszenierung vons Oper "Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung" in Basel ( NZZ ),"Herakles" am Volkstheater München, eine vondirigierte konzertante Aufführung der "Walküre" in München (),undInszenierung "La divisione del mondo" vonin Straßburg ().