Roy DeCarava, Couple Walking, 1979. Courtesy of Sherry Turner DeCarava and the DeCarava Archives. (c) Estate of Roy DeCarava





Anlässlich der Ausstellung " im Brooklyn Museum schreibt Barry Schwabsky - in einem Text für, der mehr Essay ist als Ausstellungsbesprechung - über: Wie sie sich entwickelte, welche Barrieren sie zu überwinden hatte und welche Diskussionen sie in den 60ern und 70ern prägten: "Die grundlegende Kluft zwischen den schwarzen Künstlern in dieser Zeit ist einfach zu beschreiben: Die einen waren überzeugt, dass 'schwarze Kunst'implizieren musste, die anderen verstanden Kunst als formale Ambition,. Manchmal kam es auf so etwas Einfaches an wie die Trennung zwischen figurativer und abstrakter Kunst, die im Mittelpunkt der Katalogbeiträge in 'Soul of a Nation' steht, vielleicht mehr als in der Show selbst. ... Im Gegensatz zu denen, die die Behauptung einer stolzen Rassenidentität forderten, waren es diejenigen, die dieverteidigten, der - wie ein anderer Künstler in 'Soul of a Nation', Raymond Saunders, einige Jahre zuvor in einem polemischen Austausch mit dem Schriftsteller Ismael Reed - 'für sich selbst das tun muss, was für seine eigene Entwicklung notwendig ist, indem er sich als Individuum erfüllt'.", der gerade in der Berliner Akademie der Künste ausstellt, ist ein Pionier derin Deutschland. Im Interview mit dererzählt er, wie es damit hier losging. Erst malnatürlich: "undwaren eher Gegner. Der Experimentalfilm war Anti-Kino und lief natürlich nicht im Vorprogramm, während Videokunst in der Bildenden Kunst gut ankam. Sie ließ sich in aktuelle Strömungen wie Land Art oder Konzeptkunst integrieren. Dann gab es noch das. Es galt den Machern als das Wahre, das einzig politisch und gesellschaftlich Wichtige. Auf die Videokünstler, die da experimentierten, sah man herab. Die drei Szenen waren sich untereinander nicht grün, es dauerte noch 20 Jahre, bis man sich annäherte."Weiteres: Annekathrin Kohout hat für ihr Blog die Appausprobiert und ist enttäuscht : Diese immersive Kunst "hat keine Schlagkraft".Besprochen werden eine Ausstellung zum Werk der Architektin, Fotografin und Autorinim Architekturzentrum Wien taz ), die Retrospektive zum 100. Todesjahr des Jugendstilkünstlersim Wiener MAK Presse ), die-Ausstellung im Frankfurter MMK Freitag ), eine Ausstellung zur Wirkung vonauf Italien in der Casa di Goethe in Rom (), die Ausstellung "" im Schweizer Landesmuseum in Zürich (), die Fotoausstellung ". Quando l'Italia si mise a correre, 1946 - 1961" im Museo di Roma