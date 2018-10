Aliza Shvarts. Athens Biennale

Zu Lachen hatte-Kritiker Ingo Arend nichts bei seinem Besuch der Athen-Biennale , die griechische Hauptstadt sei noch immer das Waste Lande, in das Finanzkrise und Spardiktat das Land verwandelt haben. Und die Kunst der "Anti-Biennale" trage durchweg apokalyptische Züge, berichtet Arend: "Das Biennale-'Anti' blendet ein bisschen aus, dass es durchaus Formen davon gibt, die noch nicht neoliberal gewendet und korrumpiert wurden: Gewerkschaftskämpfe, Umweltaktivismus. Kaum verwunderlich insofern, dass man in Athen Auswege aus diesemvergebens sucht. Auf die Frage nach dem eigenen 'Anti' zuckt Kurator Poka-Yio mit den Schultern. 'Goya hat ja auch seine schwarzen Bilder gemalt', verteidigt er die Haltung der Kuratoren, dass die Kunst nicht zwingendist. So apokalyptisch die Aussichten, so gelassen gibt sich die Szene, die produziert. Von einer, wie sie viele im letzten Jahr für den Zeitpunkt befürchtet hatten, dass die Weltkunstschau aus Athen abzieht, ist nichts zu spüren."Als bahnbrechend feiert Hannah Clugston die Schau zu "Feminisms, Gender, Resistance" in der Nottingham Contemporary, die das kämpferische Maya-Angelou-Motto "Still I Rise" trägt undneu präsentiert, thematisch organisiert und dabei KünstlerInnen verschiedener Generationen, feministischer Wellen, und Praktiken zusammenbringt: "The desire for change is all over 'Still I Rise'. In gallery one,sticks up pages from Women and their Bodies, a book published by feminists in 1970 featuring detailed images of childbirth, vulvas and sex. Later titled Our Bodies, Ourselves, it was intended to educate women on topics that were rarely discussed, but nearly 50 years later, Tegegne's display comments on the fact this information is still not routinely taught in schools."Besprochen werden eine Ausstellung mit Fotografien von"Die West-Berliner Jahre" im Haus am Kleistpark in Berlin ( taz ), die Ausstellung "London 1938", mit der die Liebermann Villa am Wannsee an die Schauin London vor achtzig Jahren erinnert ( Tagesspiegel ), die Zeichnungen von "Klimt /Schiele" in der Albertina in Wien ( Guardian ).