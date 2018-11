Aus der Serie "Freezing Land". Foto © Ronghui Chen

Fotografien aus den chinesischen Megastädten gibt es en masse. In stellt Cat Lachowskyj den Fotografenvor, der sich mehr für die Leute in den Kleinstädten im kalten, einst wohlhabenden, jetzt wirtschaftlich eher abgehängten Nordosten Chinas interessiert, und hier besonders für die: "'Die Jugendlichen, die ich traf, hatten ein Gefühl der Unsicherheit', erklärt Chen. 'Sie standen vor der Wahl, sich den Herausforderungen in größeren Städten zu stellen oder zurückzubleiben und ihr Schicksal anzunehmen. Ihre Stimmen sind in chinesischen Medien oder anderen Medien kaum dokumentiert, so dass nur sehr wenige Menschen von ihren Geschichten wussten.' Eines der markantesten Bilder der Serie zeigt einen Jungen, der einsam in einem hell gefärbten Raum sitzt und einehält, während er auf den Boden starrt. 'Der Junge auf diesem Foto ist 14 Jahre alt', erklärt Chen. 'Er ist ein, oder was manche Leute einen Broadcast Jockey nennen. Live-Streaming ist seine direkte Einnahmequelle. Wenn ein Fan ihn mag, erhält er digitale Belohnungen über In-App-Währungen, die mit echtem Geld gekauft werden. Er hat viele Fans online, mit denen er interagieren kann, und er verdient sogar Geld mit ihnen. Aber er hat im wirklichen Leben nicht viele Freunde. Sein Leben wirkt bunt, ist aber.'"Weitere Artikel: Kerstin Stremmel besichtigt für diedas museale Rahmenprogramm zur Turiner Kunstmesse. Minh An Szabo de Bucsv porträtiert in derdie Schweizerin KunstsammlerinBesprochen werden die Ausstellung "" in der Frankfurter Schirn ( FR ), die Ausstellung "NSU kontextualisieren - Installationen von Forensic Architecture und spot the silence" im Münchner Haus der Kunst ( taz ) und eine Ausstellung der Architekturfotografinim Lechner Museum Ingolstadt und im Papierhaus des Lechner Skulpturenparks in Obereichstätt (FAZ).