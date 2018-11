Mit magischem Motorrad zurück in Höchstform: Nicolas Cage in "Mandy"





EIn Film spaltet die Filmkritik: Adina Pintilies "Touch Me Not"

Hin und weg ist-Kritiker Daniel Kothenschulte von' Horrorfilm-Grandezza "Mandy", die sich mit großem Willen zur Kunst einmal quer durch die Niederungen dessampelt und gleich zwei künstlerische Hochleistungen vereint: "Zum einen ist das die Filmmusik von, die letzte große Arbeit des Isländers, der im Februar in Berlin gestorben ist. Der fast durchgehende Soundtrack zwischen Art Rock, Psycheldelic und Heavy Metal überhöht das Geschehen." Und dann, als Naturgewalt,, der lange Zeit im Direct-to-Video-Bodensatz verschwunden war. "Wie ein magisches Motorrad, das den Highway rückwärts in die Vergangenheit rast, bringt er ihn zurück zu seiner prägenden Rolle in David Lynchs 'Wild at Heart'. Wie das Paar Sailor und Lula begegnen uns Cage und seine Spielpartnerin Andrea Riseborough zu Beginn, fast so als hätten sie im Holzfällerwald ein Refugium gefunden. Der, mit dem 'Mandy' diese Weltflüchtigen in ihrem morbiden Idyll einfängt, ist unwiderstehlich."





Experimental-Anordung "Touch Me Not" ( mehr dazu schon im gestrigen Efeu) spaltet die Kritik: Der Riss geht mitten durch den, wo sich Dunja Bialas und Andreas Busche ein Pro und Contra liefern. In dem intimen Film über Menschen, deren Körper gängigen Normen nicht entsprechen, "geht es nicht um Transgression als Selbstzweck, sondern um. Auf und vor der Leinwand", sagt Busche und findet den Film "vor allem als Beitrag zu aktuellenüberzeugend, weil der Film landläufigen, kulturalistisch geprägten Vorstellungen von Identität ein nurjenseits von Sexus und Gender vorhält." Bialas hingegen geht gezwungenermaßen auf Abstand: "Cleaner Therapiesprech bestimmt 'Touch Me Not', wo es um Gefühle und Körperlichkeit gehen könnte. Der Film bleibt auf Distanz. Zu den Emotionen, vor allem zu den Körpern, die sich unter der gestaffelten Inszenierung der Blicke entfernen. ...signalisiert er jedoch in jedem Moment: Ich lass dich nicht zu nahe heran. Berühr mich nicht., das sich konterkariert."Dieser Film ist ein "", entsetzt sich Andreas Kilb in der: Er sah "einen Film, in dem selbst die Wirklichkeit wie eine Lüge aussieht. Die Erfahrung, die man mit diesem Film macht, ist die eines." Sehr einfühlsam schreibt hingegen Elisabeth von Thadden in der: "Über die Finger, die tastend die Eigenart eines Menschen erkennen, wirderst erfahrbar. Darin sind die Finger und die Kamera einander verwandt: Die Grenzen zwischen Filmkunst, Therapie und zwischenleiblicher Zuwendung sollen unter Adina Pintilies Regie verschwimmen. ... Der Ekel, die Wut, der Trost und die Fremdheit, die Pintilies Protagonisten erfahren, wollen übergreifen auf ein Publikum, das ihnen bei ihren Entdeckungen zusieht. Allein dieseshat die Auszeichnung mit dem Goldenen Bären verdient."Besprochen werden zahlreiche auf dergezeigte Perlentaucher ),Spielfilmdebüt "The Cakemaker" ( taz ),-Biopic "Bohemian Rhapsody" ( Standard , mehr dazu hier und hier ),umfangreicher Bildband "Mehr Kunst als Werbung: Das1945-1990" ( Tagesspiegel ), die vonproduzierte Finalisierung von' Filmruine "The Other Side of the Wind" ( NZZ , mehr dazu hier ),Thriller "The Guilty" ( Standard ),Komödie "25 km/h" (SZ), die zweite Staffel der-Serie "Mammon" ( FR ), die auf dem gleichnamigen Podcast basierende Thriller-Serie "Homecoming" mit) und die letzte Staffel von "House of Cards" ().