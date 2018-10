Großen Beifall hatfür ihre Eröffnungsrede zur Frankfurter Buchmesse geerntet. Ihr flammender Appell fürweltweit "war in einer Phase, in der die Ratlosigkeit angesichts sinkender Buchverkaufszahlen mit Händen zu greifen ist, ein Paradebeispiel dafür, wie Literatur und das Sprechen darüber Bedeutung und Relevanz erlangen können", schreibt Christoph Schröder in derund zitiert die nigerianische Schriftstellerin : "'Es ist an der Zeit, beim Geschichtenerzählen Mut zu zeigen. Es ist an der Zeit zu sagen, dass wirtschaftliche Überlegenheit nicht moralische Überlegenheit bedeutet. Es ist an der Zeit für Männer,zu lesen.'"Dazu passend kommt Marie Schmidt in derauf die im Rahmen der Buchmesse vorgestellte Studie "Sichtbarkeit von Frauen in Medien und Literaturbetrieb" zu sprechen , deren Fazit besagt, dass in der Literaturkritikbesprochen werden, mehr Männer als Frauen Kritiker sind, Bücher von Frauen eher selten von Männern besprochen werden und dass männliche Kritiker obendrein noch im Schnitt längere Texte verfassen als ihre Kolleginnen. Vorschnelle Schlüsse sollte man daraus allerdings nicht ziehen, meint Schmidt: Es könne ja etwa "sein, dass Frauen seltener als Männer schwere, Epochen und Geistesgrößen in ihrer Totalität darstellende Monografien oder Romane schreiben. Und warum mag das so sein, und werden solche Bücherund relevant wahrgenommen als andere?"Im-Gespräch erklärt der georgische Autor , warum er sich mit derin seinem Land auseinandersetzt: Für ihn "ist sie Ausdruck einer Männlichkeitskrise. Und wenn wir tiefer graben, führt das zu einer allgemeinen Misogynie, einem Hass auf Frauen. ... Ich meine die Männlichkeit in einem patriarchalen Sinn, diese traditionelle, brutale, machohafte Männlichkeit, die besagt, dass der Mann der Kopf und der Ernährer der Familie ist. Diese Art von männlicher Identität zerbricht gerade. Und das wollte ich zeigen,, sondern indemetwas Außergewöhnliches tun."Weitere Artikel: Dirk Knipphals freut sich in dernoch einmal über den Deutschen Buchpreis für, "weil damit ein Autorinnenleben gewürdigt wird, das inund offenbar jenseits literarischer Moden voranschreitet". Auf unterzieht Sieglinde Geisel den preisgekrönten Roman dem berüchtigten Page-99-Test: "Deutlich spürbar ist", lautet der Befund mit vorsichtiger Skepsis. Arno Widmann hat sich für die FR mit dem Verleger Ingo Držecnik getroffen , dessen Berliner Elfenbein Verlag mit dem Kurt-Wolff-Preis ausgezeichnet wurde. Andrea Dernbach porträtiert imdie italienische Bestsellerautorin . Claus-Jürgen Göpfert führt in derdurch dender Frankfurter Buchmesse. Alex Rühle führt in derein "zumindest denkbares" Interview mit zwei Angestellten über ihr: "Ich schweige ja nun schon seit 48 Jahren", erklärt ein gewisser Herr Parzmann, "und denke, wenn man genau hinhört, kann man mein Schweigen in Epochen unterteilen:."Besprochen werden' "Junger Mann" ( Welt ),"Kleiner kaukasischer Divan. Von Georgien erzählen" ( FR ),"Das Eidechsenkind" ( NZZ ),"Geisterbahn" ( FR ),"Schermanns Augen" ( Berliner Zeitung ),"Jena 1800" ( SZ ),"Loyalitäten" () und eine Ausstellung im Frankfurter Struwwelpeter-Museum zum georgischen Märchen "Tsikara" ( FR ).