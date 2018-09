, in denen Frauen Grässliches angetan wird, haben Konjunktur. Eine feministische Welle? Gegenüber naheliegenden Vergleichen mit Margaret Atwoods Klassiker "Der Report der Magd" hat Sarah Pines in derjedoch Einwände : Nicht nur, weil Atwood dieliterarisierte, wo die Nachfolgerinnen eher über Stimmen schreiben, "die plappern, schimpfen, rufen und schreien", sondern auch, weil in den neueren Romanen auffallend häufig die Fortpflanzung zum Gegenstand patriarchal-drastischer Maßnahmen erklärt wird, die im Westen doch gerade "dereguliert" ist: "Zu viel Freiheit verstöre manchmal mehr als die Restriktion, sagte de Beauvoir einmal. In Szenarien jedenfalls, in denen weibliche Autorinnen düster-verquälte Frauen mit künstlichen Gebärmüttern entwerfen, scheint es mehr um Frauen und ihrezu gehen als um die Unabhängigkeit von den Männern. Eine feministische Position siehtaus."Mit einer Ausstellung im Düsseldorfer Heinrich-Heine-Institut würdigt Martin Willems den 2016 verstorbenen Popliteraten . Im-Gespräch gibt der Kurator Auskunft darüber, was ihn beim Durchforsten des Nachlasses besonders beeindruckte, so etwa Welts "Entwürfe aus dem Frühjahr 1983, als er das erste Mal in der Psychiatrie war. Dort hat er sich hingesetzt, ein Radio auf den Tisch gestellt und, die gerade liefen. ... Interessant ist, dass parallel zu Welts Krise gerade der Debütroman 'Irre' vonerschien. Goetz , der in einer Nervenklinik gearbeitet hat, nimmt darin die Perspektive eines Arztes ein, während Welt sich tatsächlich in Behandlung befindet. Durch entsprechende Medikation rückte der Wahnsinn später in den Hintergrund, wobei Welt stets Sorge hatte, dass die Verlage seine Bücher alsempfinden könnten. Gelegentlich reduzierte er sogar die empfohlene Dosierung, umschreiben zu können."Paul Ingendaay würdigt mit einer ganzen-Seite den schwer depressiven Schriftsteller und Reporter , der sich vor zehn Jahren das Leben nahm: "Der heroische Zug seines Schreibens, trotz allem, ist sein Idealismus. Er besteht darin, dass er seine Leser mit der unverschämten Forderung nachentweder rabiat unterklemmt - oder aber, sollten sie zu trübe oder zu langsam sein, einfach zurücklässt."Weitere Artikel: Denis Scheck ergänzt seinen-Literaturkanon umRoman "Alles zerfällt" . Manuel Müller erinnert in derdaran, wie der Journalist Matthias Ackeret und der Autor Manfred Klemann 1996 eine dreiwöchige Weltreise unternahmen, dabei kräftig zechten, viel Sex hatten undmit Postkarten versorgten. Schriftsteller erinnert sich in derunter anderem an seine Jugend in Tirol. Die bringt eine "Migrationsgeschichte" vom Rande des Oktoberfests von. In ihrer-Kolumbe bekennt sich Schriftstellerin zur Internetsucht.Besprochen werden unter anderem"Neujahr" ( SZ ), der abschließende Teil aus' Vernon-Subutex-Trilogie ( ZeitOnline ), neue Bücher überund"Das brennende Mädchen" ( Tagesspiegel ),