Susan Silas. "Love in the Ruins - Sex over 50", ab 2003, 12 Fotografien.





Eine "" jenseits von erlebt Nadja Verena Marcin aufbei der Saarbrücker Ausstellung "In the Cut - Der männliche Körper in der Feministischen Kunst" mit Arbeiten unter anderem vonoder, die im Gespräch ihr ästhetisches Interesse am erotischen männlichen Körper und ihre Leitfragen erklärt: "'Das Thema Männlichkeit in verschiedenen Variationen - was vertrauen wir, was erlauben wir, was tolerieren wir als Frauen? Unsere eigene Position zur Sexualität ist gegenwärtig. Was wollen wir uns selbst? Was lässt uns spüren, dass wir Männer mögen?Haben wir Angst?' (…)'A.Williams' (1984) ist ein intimes Bild eines massiven Penis, der mit dicken Schamhaaren geschmückt ist und in einer entblößten, nur mit einem Gürtel gezähmten Jeans lauert. Koelbls Blick bleibt höflich zurückhaltend, aber humorvoll direkt in Bezug auf ihr Thema."Konsterniert kehrt Sandra Danicke in deraus der Frankfurter Schirn zurück, wo der französische KünstlerSoldaten in Videoinstallationen erzählen lässt: "'Einige haben bereits in diversen Kriegen gekämpft. In Sarajevo zum Beispiel oder im Kosovo. Andere scheinen zu bedauern, dass es noch nie dazu kam. Nach 200 kriegslosen Jahren seien sie 'peace damaged', also, findet ein Soldat der schwedischen Armee. Man habe ohne Krieg schlichtweg vergessen, dass man in Form bleiben müsse. Seit der Besetzung der Krim durch Russland gebe es allerdings auch in Schweden häufiger militärische Übungen. Zudem würden drei Stunden Workout pro Woche bezahlt."Weitere Artikel: Für den hat sich Nicola Kuhn im Künstlerhaus Bethanien die Ausstellung "Berlinzulage" mitangesehen, die in Bildern und Installationen das Leben in der geteilten Stadt zeigt. In der verliebt sich Angelika Affentranger-Kirchrath in den "zahmen Fauve", dessen impressionistische Bilder von seiner Frau Jeanne derzeit in der Fondation de l'Hermitage in Lausanne ausgestellt werden. Besprochen wird die-Retrospektive in der Ostdeutschen Galerie in Regensburg ( taz ) undPerformance "Woman" im Rahmen der Serie "Assemble" im Haus am Lützowplatz ( taz ).