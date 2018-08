Mit der vielbeachteten Initiative Kontrakt 18 haben die hiesigen Drehbuchautorinnen und -autoren eine bessere Position im Betrieb und mehr Wertschätzung ihrer Arbeit eingefordert. Einerseits eine gute Sache, meint Filmemacher Dominik Graf, doch dass dabei insbesondere auf die Regisseure gezielt wird, gebe der Debatte eine ungünstige Schlagseite: Die stehen nämlich gängigerweise in der Hierarchie ein paar Stufen weit unter den Produzentinnen und Produzenten, wie Graf in der SZ erklärt. Er glaubt: Die Stoßrichtung der Autoren erklärt sich daher, dass von den Produzenten das Geld kommt. "Einige Produzenten stellen sich den Autoren nun als Robin Hoods zur Verfügung. Oliver Berben formulierte auf einer Autoren-Veranstaltung beim Münchner Filmfest, der deutsche Film sei 'regiehörig'. ... Berben stellte auch die These auf, ein richtig gutes Drehbuch benötige nur einen mittelmäßigen Regisseur. Wieder Beifall. 'Umgekehrt wird's schwierig', sagte er." Doch nach Grafs Ansicht ist "ein Buch, das zur Abnahme und Förderung taugt, noch lange nicht großartig. Vielleicht also klatschten die Autoren in München Beifall für eine Orgie des Mittelmaßes?"



Außer Schönwetterreden, was man alles in Hollywood ändern wollte, hat sich offenbar kaum etwas getan, im Gegenteil: Manches hat sich sogar verschlechtert. So kommt eine Studie über die erfolgreichsten Filme der letzten zehn Jahre jedenfalls zu dem Schluss, dass 2008 und 2009 mehr Frauen in Sprechrollen zu sehen waren als heute und dass in diesem Zeitraum insgesamt nur etwas über 30 Prozent der Sprechrollen an Frauen gingen, berichtet Susan Vahabzadeh in der SZ. Hier gibt es die Studie als PDF - schön aufbereitet mit zahlreichen Grafiken und Tabellen.



Weitere Artikel: In der taz empfiehlt Peter Nau die Peter-Lorre-Werkschau des Berliner Zeughauskinos. In der NZZ berichtet Urs Bühler von filmförderpolitischen Debatten am Rande des Filmfestivals Locarno. Karl Forster erinnert in der SZ an Michelangelo Antonionis Dreh in München mit Jack Nicholson.



Besprochen werden Wim Wenders' "Grenzenlos" ("objektiv misslungen", urteilt Daniel Kothenschulte in der FR, mehr dazu hier), Christopher McQuarries "Mission Impossible 6" mit Tom Cruise (FR-Kritiker Daniel Kothenschulte befindet sich "von der ersten bis zur letzten Sekunde das Glück des freien Falls", "atemberaubend" findet Rüdiger Suchsland den Film auf Artechock und unsere Kritik gibt es hier), der Essayfilm "Willkommen in Sodom" (Tagesspiegel, kino-zeit.de) und die zweite Staffel der Serie "Der Report der Magd" (ZeitOnline).