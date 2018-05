Feiertagsbedingt und wegen der neuen Presseregeln trudeln die ersten Besprechungen zu-Eröffnungsfilm "Everybody Knows" erst jetzt ein. Die Tendenz der ersten Online-Kritiken bestätigt sich allerdings: Das mitundbesetzte, in Spanien gedrehte Familiendrama des iranischen Regisseurs hinterlässt bei den meisten Kritikern einen allenfalls lauen Eindruck - wobei-Kritiker Tobias Kniebe den Film immerhin für "wieder packend und brillant inszeniert" hält.Weitaus mehr Interesse rufenin der Nebenreihe "Un Certain Regard" gezeigert Film "Donbass" undWettbewerbsfilm "Leto" hervor. "Donbass" schildert in seinem fragmentierten Film Episoden aus den Auseinandersetzungen zwischen prorussischen Separatisten und der ukrainischen Armee - gerahmt von Meta-Reflexionen, in denen Loznitsa sein eigenes Vorgehen transparent macht, wie Tim Caspar Boehme in der erklärt , der davon spricht, dass der Film "die Realität womöglichzeigt." Dominik Kamalzadeh würdigt den Regisseur imals "hellsichtigen Geschichtspessimisten": Loznitsa "sieht einer Gesellschaft dabei zu, wie sie." Daniel Kothenschulte dämpft die Ergriffenheit in derallerdings ein wenig: Ihn stört Loznitsas Neutralität. Dabei wäre es dem Filmemacher gut möglich gewesen, "das Thema da anzupacken, wo es wehtut. Auf beiden Seiten gibt es genug, um hier in die Tiefe zu gehen; seine Neutralität hätte Lotznitsa dafür nicht einmal aufgeben müssen. Stattdessen entsteht der Eindruck der."In seinem Schwarzweiß-Musical "Leto" widmet sich der - in Russland derzeit unter Hausarrest stehende - Filmemacherindessen der Rolle von Punk- und Rockmusik in der Sowjetunion der frühen 80er. Im Mittelpunkt steht der in der Sowjetunion damals verehrte, koreanisch-stämmige Musiker , der 1990 bei einem Autounfall ums Leben kam. Von "euphorischer" Stimmung im Saal berichtet Andreas Busche im: Dem Film eigne "trotz der aktuellen politischen Bürde eine, in der eine unterschwellige Sentimentalität genauso mitschwingt wie." Dass der Film sein Schwarzweiß immer wieder für eingestreute Super8-Aufnahmen und Videoclip-Sequenzen fallen lässt, ist laut NZZ-Kritikerin Susanne Oswald "formal zwar keine Revolution, aber doch." Dass lediglich Serebrennikov, nicht aber der Film unter Arrest steht, erklärt Hanns-Georg Rodek in der: "Es ist nichts Kontroverses in Serebrennikows Film, im Gegenteil, Putins Russland könnte sich freuen, wird hier doch einem eigenen Idol der Populärkultur ein Denkmal gesetzt." Ziemlich begeistert ist Beatrice Behn vonvonin "Un Certain Regard" gezeigtem Film "Rafiki": In Kenia ist die Regisseurin bereits "eine der treibenden Kräfte in Sachen Film und Politik" und legt mit "Rafiki" einen "poppigen, bunten und modernen" Film vor, der "sich als eindeutig feministisches Werk positioniert, das kritisch aufschaut, aber auch auf die Selbstregulation der Frauen, die sich entweder von Haus aus selbst oder gegenseitig in Schach halten." Auf zeigt sich Frédéric Jaeger fasziniert von der ", manifest unsubtil und lustvoll überdeutlich zu sein, in Farben, Blicken und der Inszenierung schwarzer Haut für die große Leinwand." In Kenia ist der Film über eine lesbische Liebesgeschichte im übrigenAbseits von Cannes: Esther Buss ( Jungle World ) und Bert Rebhandl () berichten von denin. In der schreibt Toby Ashraf über die zornigen Filme von, die im Berliner Kino Wolf zu sehen sind. Susanne Ostwald widmet sich derdem. Gary Vanisian gratuliert imder Schauspielerinzum 80. Geburtstag.Besprochen werden"Isle of Dogs" ( FR Tagesspiegel , unsere Kritik hier ),beiveröffentlichter Film "Manhunt" ( Perlentaucher ), die neue-Komödie "I Feel Pretty" ( ZeitOnline ), die zwar hervorragend besprochene, vonaber weder im Livestream, noch in der Mediathek gezeigte Serie "Sieben Seiten der Wahrheit" ( NZZ FR ) undDokumentarfilm "Auf der Jagd. Wem gehört die Natur?" ().