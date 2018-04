Wäre es nicht interessant, Musik und Kunst in Zukunft zuallererst wieder alsin den Blick zu nehmen, "statt sie umgehend als affirmativen Ausdruck eineszu betrachten", fragt sich Jan Kedves in deranlässlich der (britischen) Veröffentlichung des vonundherausgegebenen Bands "Under My Thumb" , der sich auf nüchterne Betrachungen sexistischer Popsongs einlässt und dabei die Frauen, die sie mögen, in den Mittelpunkt rückt: Schließlich "könnte des einen Sexismus-Vorwurf des anderensein", schließt Kedves etwa aus einer Auseinandersetzung mit "Baby Got Back" . In den Beiträgen des Bandes "kommt das intersektionale Denken zum Tragen, wie es im jüngeren Feminismus geprobt wird. Ein Denken, das bemüht ist,abzulegen und Faktoren wie Ethnie, Klasse und Religion mit zu reflektieren. Im Fall von 'Under My Thumb' ist es zudem ein Denken, das der Kunst nie die Verantwortung für denund die anhaltende gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen in die Schuhe schiebt."Dazu passend: Jens-Christian Rabe freut sich in der-Popkolumne, dassSingle "Nice For What" die Spitze der US-Charts anführt. Schließlich handelt es sich dabei wohl um "den ersteneines männlichen Superstars des notorisch misogynen Hip-Hop. ... Wer hätte das gedacht! Vielleicht wird ja eines Tages doch wirklich noch."Weitere Artikel: Muhamad Abdi porträtiert imdie Oud-Spielerin .Für die berichtet Niklas Fuchs vom-Festival in Den Haag.In Venedig hat das Palazzetto Bru Zane unbekanntere Arbeiten des Komponistenvorgestellt, berichtet Jan Brachmann in der. Andrian Kreye schreibt in derzum Tod des Jazzpianisten, dessen Stück "'Tis Autum" gut zu diesem herbstlichen Frühlingsmorgen passt:Besprochen werden"No. 4" ( The Quietus ), das-Boxset "Cinema" ( The Quietus ), das gemeinsame Album vonundund ein Auftritt der Sängerin FR ).