(Via turi2 ) Eine Gruppe von fünf Bundesländern, teils CDU-, teils SPD-geführt, denkt darüber nach, die Beauftragung derneu zu formulieren, berichtet Volker Nünning bei der. Dabei scheint es darum zu gehen, den Sendern entgegenzukommen -undwollen bekanntlich, und auch ihre. Die Sender sollen nach dem Reformvorschlag mehr Freiheit bgekommen, auchzu expandieren (indem man ihnen erlaubt, die Gelder freier auszugeben), und "ein den Sendern zugewiesenes Finanzbudget könnte außerdem, also beispielsweise in Höhe der jährlichenansteigen, sofern die KEF einen solchen Teuerungsausgleich für gerechtfertigt hielte. Gäbe es dafür grünes Licht, würde bei einer solchen Variante in der Folge der Rundfunkbeitrag entsprechend angehoben."Ein Bündnis von GOs, Bibliotheken und Medien (darunter der) wendet sich in einem offenen Brief gegenfür Presseverlage, berichte t Thomas Rudl in. Zwei der Argumente:"- Sie verlagern übliche Kommunikationsformen, die für ein funktionierendes Internet grundlegend sind, wie, in einen rechtlichen Graubereich.- Sie führenfür Verlage oder Nachrichtenagenturen und schon gar nicht für Journalisten."Rudl erläutert den Vorschlag des EU-Parlamentsabgeordneten(CDU): "Selbst das einfachekönnte künftig nicht mehr ohne Weiteres möglich sein, denn URLs enthalten oft Informationen wie den Titel des Artikels. Und da der Gesetzentwurf selbstkreativer Leistungen schützen soll und das gleich rückwirkend für zwanzig Jahre, könnte das Vorhaben weitreichende Konsequenzen haben - beispielsweise für Blogs, die nicht mehr rechtssicher auf andere Seiten verlinken oder Zitate aus anderen Quellen verwenden könnten."Die EU willerlassen, berichtet Thomas Kirchner auf, sondern die Nutzer lieber mit "weichen" Maßnahmen widerstandsfähiger gegen Lügen machen. Das mag auch an zwei neuen Studien liegen: "'Falschnachrichten haben eineals allgemein angenommen', heißt es in einer Studie der Uni Oxford, die auf Analysen französischer und italienischer Online-Inhalte basiert. Zum selben Schluss kommt ein Forschungsbericht der London School of Economics. Demnach werden Nutzer sozialer Medien in erstaunlich hohem Maße mitkonfrontiert - die empirische Forschung scheint also die These von der schädlichen Filterbubble nicht zu stützen."