Joaquin Phoenix und Ekaterina Samsonov in "A Beautiful Day"



Andreas Busche spricht im Tagesspiegel mit der Filmemacherin Lynne Ramsay über ihren Thriller "A Beautiful Day", in dem Joaquin Phoenix einen von Traumata gezeichneten Auftragskiller spielt (mehr dazu schon im gestrigen Efeu). Für seine Leistung wurde Phoenix vergangenes Jahr in Cannes mit einem Preis geehrt - zu Recht, meint Fabian Tietke in der taz, der Schauspieler "erdet den Film. ... Ramsay findet in "A Beautiful Day" Bilder für Joes Innenleben, die bisweilen ins Abstrakte gehen, webt Vorstellungen und Tagträume ein und erzählt den Film dennoch so straff, dass man sich im Nachhinein wundert, wie sie das alles in nur anderthalb Stunden Film untergekriegt hat." Philipp Stadelmaier fühlt sich in der SZ ans Kino Takeshi Kitanos erinnert: "Wie bei ihm sieht man hier weniger die Gewalt als die Spuren, die sie hinterlässt." Und Philipp Bühler führt in der Berliner Zeitung aus: "In Joes düsterer Welt spiegelt sich weniger eine böse Gesellschaft als das Bild einer zerbrochenen Männlichkeit" und das ist ziemlich nahe "an den maskulinen Studien von Claire Denis."



Weitere Artikel: Andreas Busche und Christiane Peitz haben für den Tagesspiegel Emily Atef, Valeska Grisebach und Robert Schwentke zum Gespräch an einen Tisch gesetzt, deren Filme Favoriten für den Deutschen Filmpreis sind. Im Medienteil der FAZ die Brüder Denis und Patrick Weinert, die auf eigene Faust Online-Dokumentarfilme von der Peripherie der Welt drehen und für deren Arbeit sich zunehmend auch das Fernsehen interessiert. Für die SZ plaudert Patrick Heidmann mit Knet-Animationsfilmer Nick Park, dessen neuer Film "Early Man" in taz und Welt besprochen wird. Philipp Fritz wirft für die taz einen Blick ins Programm des Berliner Festivals FilmPolska.



Besprochen werden außerdem Tony Gatlifs "Djam" (taz, ZeitOnline) und mal wieder ein neuer Superheldenfilm (taz, Standard, FAZ).