95 Prozent aller Flüchtlinge wandern in Sozialsysteme ein. Als politische Opposition bestehen nur noch AfD und Linke. Die Mainstream-Medien sind links, brennende Autos hingegen nicht und alle hassen Ost-Deutschland - mit diesen in einem Gespräch mitvorgetragenen Positionen sorgteam Wochenende für eine Kontroverse, die sich durch eine Distanzierung seines Verlages Suhrkamp zum Eklat auswuchs ( hier unser Resümee ), der die Feuilletons auch heute beschäftigt. In der wünscht sich Roman Bucheli mehr Debatten solcher Art. "Es muss nicht weniger, sondernwerden", fordert auch Ulf Poschardt in der. Hilmar Klute ärgert sich in derüber das seiner Ansicht nach Tellkamp voreilig aufgedrückte "". Den Dresdner Abend hält er für einen Glücksfall: Genau so eine Diskussion, in dieser Form benötige "diesesdringend: Zwei wortmächtige Schriftsteller tragen jenen Kampf aus, der sonst von Protagonisten des deutschen Geistes mit heruntergeklapptem Visier begleitet wird oder gleich denüberlassen bleibt. Was kann den Zorn, der auf diesem Land liegt, eindrucksvoller abbilden als zwei Antipoden, die mit ihren jeweiligen Leidenschaften auf offener Bühne versuchen, die Sachlage zuzuspitzen, wie Tellkamp es tat, und zu ordnen, wie es sich Grünbein vornahm?"Simon Strauß staunt in derBauklötze über Tellkamps hervorgekehrten- war doch sonst das Erkennungsmerkmal des nationalen Konservatismus der "positive Bezug" auf das wiedervereinigte Deutschland. Tellkamp hingegen "zieht einen gewissen Stolz aus der Segregation, dem, sein Patriotismus versteht sich ganz selbstverständlich. ... Ist dafür vor neunundzwanzig Jahren die Mauer gefallen, wurde dafür das symbolische Risiko eingegangen, den Bundestag nach Berlin zu verlegen, dass wir jetzt wieder von 'Ostdeutschland' sprechen, als wäre nichts weiter dabei,als gäbe es?"Kurz vor der Leipziger Buchmesse, bei der Rumänien Gastland sein wird, hat sich Bert Rebhandl für deneingehender mit befasst : Ein allgemeines Fazit kann er kaum ziehen, schreibt er, doch "ein gewisserscheint in der rumänischen Sprache ganz gute Voraussetzungen vorzufinden."Weitere Artikel: Reinhard Wolff porträtiert in derdie norwegische Journalistin , die bei der Leipziger Buchmesse den Preis zur Europäischen Verständigung erhält . In der spricht Cornelia Geißler ausführlich mit. In der empfiehlt Hannes Stein die drei "Liebe Fanatiker" überschriebenen, bei Suhrkamp erschienenen Plädoyers von. Der bringt einen Auszug aus Rüdiger Schapers Biografie überBesprochen werden"Hain" ( taz ),"Die Grüne Grenze" ( Standard ),"Aus Neugier und Leidenschaft: Gesammelte Essays" (online nachgereicht von der NZZ ),"Buch der Zahlen" ( Standard ),' "Bot. Gespräch ohne Autor" (online nachgereicht von der NZZ ),"Dunkle Zahlen" ( Standard ),"Miakro" (online nachgereicht von der NZZ ),Reportage "Zerbrochene Länder. Wie die arabische Welt aus den Fugen geriet" ( Freitag ) und"Nordwasser" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Norbert Hummelt überDer Abschied ist gemacht":"wer weiß schon wie es sich ausnimmtwenn es vorbei ist auch das Warten auf Züge..."