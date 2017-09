In Bad Saarow, beim "Film ohne Grenzen"-Festival , hatseinen Film "Schwierigkeiten beim Zeigen der Wahrheit" aus seiner "Pariser Journal"-Fernsehreihe präsentiert, berichtet Verena Lueken in derund staunt Bauklötze, wieöffentlich-rechtliches Fernsehen in den Sechzigern gewesen ist: Der Film wirke heute "wie. Nicht nur der Titel ein Brecht-Zitat, die Montage an Eisenstein geschult, der Rhythmus schnell, Jazz als treibende Musik. Sondern auch ein Fernsehfilm, in dem der Regisseur tatsächlich etwas wissen will." Lueken fragt "sich, wann sich zum letzten Mal im deutschen Fernsehen jemand solche Fragen gestellt hatte. Wann zum letzten Mal ein politisches Feuilleton gedreht wurde, bei dem der Regisseur künstlerisch auf der Höhe seiner Zeit, nein,zu sein schien." Und warum enthält das heutige öffentlich-rechtliche Fernsehen seinem Publikum dieseeigentlich vor?Weitere Artikel: Hannes Stein berichtet in dervonTrump-kritischer Filmtour durch die USA. Zum hundertsten Geburtstag der wünscht sich Hanns-Georg Rodek in einem-Beitrag, den wir gestern übersehen haben und somit nachreichen, diesem Land "eine."Besprochen werden eine Ausstellung im Lenbachhaus München über den SZ ),"Porto" (, unsere Kritik hier ) und die umfangreiche Dokumentarfilm-Serie "Vietnam", an der die beiden Autorenundzwar "über sechs Jahre" gearbeitet haben, dieaber dennoch bloßzeigt ( Berliner Zeitung ).Und:hat den-Trailer in diesem Jahr als Hommage an den vor kurzem verstorbenen Leiter des Festivalskonzipiert.