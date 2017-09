Recht fröhlich geht es in der Gaunerkomödie "Logan Lucky" zu, mit dersein vor einigen Jahren in weihevollem Ton abgelegtes Versprechen, sich vom Kino zurückzuziehen, nun umso freudiger bricht. Die im Redneck-Milieu rund ums Nascar-Autorennen angesiedelte Einbrechergeschichte bestrickt die Kritiker: "Soderbergh nimmt seine Figuren, ihre Sehnsüchte und Vorlieben ernst, denunziert sie trotznie als White Trash", erklärt Karl Gedlicka im. "Wo der filmische Blick der Coen-Brüder auf die Provinz immer wieder ins Karikaturhafte abgleitet, behalten die Menschen bei Soderbergh, der selbst in Virginia, Louisiana und Georgia aufgewachsen ist, meist ihre."Andreas Kilb freut sich in deretwas allgemeiner über dieses Comeback: In seinen besten Arbeiten gelinge Soderbergh ", naiv und clever, weltläufig und provinziell zugleich, ein Spiegel jener Gegensätze, die das Land immer mehr zu zerreißen scheinen. Auf der Leinwandsie noch." Lesenswert sind auch die aktuellen, sehr ausführlichen Interviews, die Soderbergh zu seinem Kino-Comeback gegeben hat: Hier spricht er mit, weitere Hinweise gibt es hier und hier in unseren Magazinrundschauen.macht "", schreibt Andreas Busche imnach dem Kinoexzess, den Aronofskys gerade in Venedig gezeigter und jetzt auch in deutschen Kinos startender "Mother!" darstellt. Der Film handelt davon, wie ein von einer Schreibblockade gehemmter Schrifsteller (Javier Bardem) und dessen ihm sklavisch ergebene Ehefrau (Jennifer Lawrence) von zudringlichen Fans in einer alten Villa belagert werden: "Aus dem Purgatorium, in das Aronofsky die namenlose junge Frau stürzt, führt kein Weg heraus. Irgendwann hat man verstanden, dass der Film nicht auf eine Erlösung hinausläuft, sondern in derimmer nur neue Schockbilder akkumuliert." Was auch Karsten Munt imetwas schade findet : Der Film "geradezu ob der formalen Anstrengung". Tobias Kniebe hat den Exzess unbeschwerter genossen, wie sich der entnehmen lässt: "Als Metapher für den, Fremdenangst und Integrations-Phantasmen haut dieser Teil des Films ziemlich exakt auf, das ohnehin schon bedenklich zugeschwollen ist."Weitere Artikel: Peter Nau empfiehlt in dereine Ausstellung über die Filme von in Berlin . Mit einer Ausstellung und einer Retrospektive bietet sich dem Berliner Publikum daneben auch die Möglichkeit, sich eingehend mitzu befassen, wie Gregor Dotzauer im festhält . Der Schriftsteller singt im-Blog aufein Hohelied aufwie "Bambi" und "Prinzessin Mononoke", die bleibenden Eindruck in seinem Leben hinterlassen haben.Besprochen werden"Porto" ( Perlentaucher ) und die grelle-Zeichentrickserie "Bojack Horseman" ( Welt ).