"Satyagraha" am Theater Basel. Foto: Sandra Then."Wie" - so beschreibt eine begeisterte Martina Wohlthatin derdie Tänzer inChoreografie zu Philip Glass' minimalistischer-Oper im Theater Basel: "Fabelhaft, wie sich zu Beginn einzelne Tänzer zu synchron getanzten Sequenzen zusammenfinden und mit schier endlosen Drehungen und Luftrollen eineentstehen lassen. Wenn ein Tänzer in einem der seltenen Momente von Stille, sagt das mehr über das Leben als die aus dem Sanskrit übersetzten Weisheiten in den Übertiteln am Bühnenportal." Auch in derstaunt Helmut Mauró, wievielder flämische Choreografie-Star der Minimal Music von Glass abgewinnt.Ein bisschen irre findet Jan Feddersen in derAbend "Verräter - Die letzten Tage" im Gorki Theater, der von"Rückkehr nach Reims" beeinflusst, aber nicht wirklich inspiriert war. Einer erzählt von Verarmung, ein anderer von Homophobie: "Das ist ein streckenweiseum die gedankenfaule Idee, dass das Hier und Jetzt, also diese Welt schlechthin,steht. Es fehlt an intellektuell einheizender Arbeit am Stück und an dessen Umsetzung. Stattdessen: im Hintergrund das Buch eines französischen Soziologen, der momentan als identitärer Linker verbreitet, Macron sei recht eigentlich der eigentliche Le Pen. Das ist alles nicht ganz bei Trost, das ist sogar ermüdend und leider nicht empörend genug. Man wünschte den Figuren das offen ausgesprochene Bekenntnis, dass dieist."Weiteres: Übervoll findet Judith von Sternburg"Beben", mit dem der Heidelberger Stückemarkt eröffnet wurde und bei dem "" eine wirre Gemengelage ergeben wie sonst nur im Internet. Ronald Pohl entfacht imVorfreude aufan, der mit seinem Bilderessay "Democracy in America" bei den Wiener Festwochen zu sehen sein wird.Besprochen werden die Guerilla-Folk-Oper "Counting Sheep" vonbei den Ruhrfestspielen ( nachtkritik ),Opern-Triptychon an der Oper Frankfurt ( FR ), die "Extinction of a Minor Species" vonund seiner Dresden Frankfurt Dance Company ( FR ) und Goethes "Stella" im Wiener Volkstheater ( Starndard ).