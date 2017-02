Die Schriftstellerin berichtet in dervon ihrem Besuch des Literaturfestivals in Malaysia, das sich in der Zone zwischen Freiheit und Unfreiheit behaupten muss. Beim Open-Mic-Wettbewerb am Abend in einem Lokal liest dort "auch eine zierliche Dame, die ich auf dem Festival gesehen habe. Sie beginnt damit, dass siesei, und hoffe, es sei okay in Malaysia, jüdisch zu sein (wir sind in einem muslimischen Land).. Wiedas im Grunde ist, obwohl ich diesen Beifall als rührend empfinde. Wiealles ist: dass man trinken darf. Dass Leute wenigstens während des Festivals als Homosexuelle auf dem Podium sprechen dürfen. Dass man kurze Röcke und T-Shirts tragen darf. Dass man jüdisch sein darf."Weiteres: Rudolf Walther schreibt in derzum Tod des Literaturtheoretikers . Und für diehat Thomas Ribi die Ausstellung "" im Museum Strauhof in Zürich besucht