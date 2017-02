Kurz vorachtzigstem Geburtstag hat die Tate Britain dem Maler eine große Retrospektive gewidmet, die auch die weniger gelungenen Seitenwege würdigt.-Kritiker Marcus Woeller ist immer noch am stärksten beeindruckt von Hockneysaus den sechziger und siebziger Jahren: "Paartherapeuten könnten Stunden nur in diesem Raum verbringen, mit den Gemälden 'American Collectors (Fred and Marcia Weissman)', 'Henry Geldzahler and Christopher Scott' oder 'Christopher Isherwood and Don Bachardy'. Das Sammlerehepaar Weissman steht selbstvor ihrem modernen Architektenhaus in Kalifornien. Ihrer Kunstleidenschaft scheint alle Kommunikationsfähigkeit abhandengekommen zu sein. Der feiste Kurator Geldzahler hat auf einemvon einem Sofa Platz genommen, während sein junger Liebhaber auf ihn wartet wie ein Adjutant. Und wie das Intellektuellenliebespaar Isherwood/Bachardyund Gemüse auf dem Tisch, das hat erzählerische Qualität wie ein Spielfilm."In derschreibt die britische AutorinüberGemälde "Alte Frau" . Dabei erinnert sie sich auch an ihre Begegnung mit dem gerade verstorbenen: "Worüber sollte ich mit so einem Mann reden? Was hatte ich zu bieten, das seinen Ansprüchen genügen würde? Ungefähr so fühle ich mich auch jetzt, da ich vor der 'Alten Frau' sitze, oder besser gesagt: vor einer Postkarte mit einer kleinen Reproduktion von ihr. Wer bin ich, dass ich etwas über dieses Bild sagen will? Ich habe sie auf einen kleinen Buchständer ingestellt. Jetzt aber, mit Berger im Hinterkopf, nehme ich sie herunter und halte sie vor dasmeines Küchentischs, probiere sie dann noch einmal vor der schwarzen Pappe einer Aktenmappe aus. Jedes Mal ist die Wirkung eine andere..."In der war Thierry Chervel neulich vonalles andere als hingerissen: "Diese Absolventen Oxforder Public Schools sind nie herablassender, als wenn sie sich humanistisch geben! Einem Diskurs, der die Fotografiereduziert, sollte man nicht weiter trauen als einem, der in der Person nur die Klasse sieht."Besprochen werden die-Ausstellung in der Frankfurter Schirn ( FR ) und eine Ausstellung der schottischen Malerinin der Scottish National Gallery of Modern Art Guardian ).