Berlinale-Presseschau vom 10.02.2016

Großerbei: Die Berlinale hat einem Autor des Magazins damit gedroht, ihm die Akkreditierung zu entziehen. Der Grund: Ein Vorabüberblick über die Filme der Sektion "Perspektive Deutsches Kino", der nach Ansicht des Festivals diegebrochen habe. Filme, die auf dem Festival ihre Weltpremiere haben, dürfen nämlich seit einigen Jahren erst zu Beginn der ersten Vorstellung auf dem Festival besprochen werden - eine Regelung, die insbesondere für Online-Redaktionen eine zusätzliche Arbeitsbelastung darstellt. Unüblich sind solche Vorabartikel aber keineswegs, sagt die Redaktion: "Überblicksartikel mit Wertungen zu einzelnen Filmen veröffentlichen u.a. der Berliner, dieund viele andere. Auch wenn sicher streitbar ist, wo ein solcher Artikel aufhört und eine Kritik beginnt: Angesichts dessen, dass weder unsere Texte aus den Vorjahren noch vergleichbare Artikel von Kollegen ein Problem darstellten, liegt der Verdacht nahe, dass die Berlinalewird. ... [Sie] steht bei den großen internationalen Premierenfilmfestivals allerdings allein auf weiter Flur: Weder Cannes noch Venedig kennen vergleichbareder Pressefreiheit."Zurück zum regulären Festivalbetrieb: Mit"Django" über eine Episode im Leben des Jazzerszu Zeiten des Nationalsozialismus hat das Festival gestern offiziell die Fahrt aufgenommen. Nach der Pressevorführung herrschten allerdings eher lange Gesichter: "Zu Django Reinhardts großen Liedern (...) kann man sich nurauf der Leinwand wiegen. Das ist für eine Gala-Vorstellung schon entschieden sperrig", schreibt Thekla Dannenberg im. Richtig eng fühlte sich Lukas Stern vonangesichts all der "faden Künstlerklischees" und der vorformatierten Ästhetik des Films: "Musik und Musizieren gehören für Comar inswie die trübe Bräune, die über seinen Bildern liegt, oder der mozarteske Geniehabitus seiner Hauptfigur."Beatrice Behn von sah in dem Film eine Häufung von Klischees. Der wichtige politische Film, den die Berlinale gerade gut gebrauchen könnte, ist dies gerade nicht, ärgert sie sich: "Ein Werk voller Gesten, das politisch sein will, es sich aberund doch lieber irgendwo zwischen Feel-Good-Movie und Drama changiert." Der Film habe auch rein handwerklich seine Schwächen, seufzt -Kritiker Andreas Busche: "Der filmische Rhythmusund was die Inszenierung an Schwung vermissen lässt, muss miterzählt werden", doch die Musik Reinhardts entschädige am Ende dafür doch. Immerhin einigermaßen solide fand den Film-Kritiker Tim Caspar Boehme: "Comar [inszeniert] mit Mitteln, wie man sie vomgewohnt ist." Das ist ja gerade das Problem, schreibt dazu Dominik Kamalzadeh im: Der Regisseur lasse "keineaus." Josef Engels von derhingegen sah den "perfekte Einstieg für die traditionell problembewusste Berlinale, die sonst bei der Eröffnung". Letzteres wünschen wir uns in Sachen Embargoregelung dann auch vom Festival.Weiteres: Bei derwurde überdiskutiert und inwiefern die Berlinale nicht einem illustrativen Politikbegriff folgt, berichtet Christian Blumberg im. Kai Müller stellt , ebenfalls im, Filme aus der-Reihe vor. Jörg Wunder ( Tagesspiegel ) und Thomas Groh ( Perlentaucher ) führen durch das Programm der. David Steinitz bespricht in derdie heute außer Konkurrenz gezeigte Fortsetzung des 90er-Kultfilms "Trainspotting", der "ein sehr schöner Film geworden [ist], weil er in der Tradition des Originals steht, das vertraute Terrain aber auch verlässt." David Assmann sichtet für denim Panorama Filme über einNur wärmstens empfehlen kann -Kritikerin Barbara Wurm den koreanischen Film "Obaltan" von 1961, den das Forum morgen als restaurierte Wiederaufführung zeigt: "visuell und dramaturgisch ein Meisterwerk ... eine." Wer nicht in Berlin weilt, kann sich auf Youtube davon überzeugen. Für den stellt Daniela Sannwald die zwei südafrikanischen Filme "Vaya" und "The Wound" (unsere Kritik hier ) vor, die das Panorama zeigt. Für die porträtiert Jenni Zylka die Kostümgestalterin, die die Berlinale mit einer Hommage würdigt (siehe dazu auch unseren Artikel ). Daniel Kothenschulte freut sich in derauf"Die andere Seite der Hoffnung" im Wettbewerb. Außerdem porträtiert Kothenschulte den Künstler, der in der Wettbewerbsjury über die Bärenvergabe mitentscheidet. Carolin Haentjes ( Tagesspiegel ) und Elise Graton ( taz ) geben Tipps zum Kurzfilmprogramm. Viele Filme, die auf Filmfestivals vollmundig gepriesen werden, schaffen im Anschluss dann doch nicht den, ist Susanne Ostwald von der aufgefallen . Für die spricht Patrick Heidmann mit dem Juryvorsitzenden, den Matthias Wittmann imBesprochen werden aus dem ForumDrogen- und Entzugsfilm "Werewolf" ( critic.de ) und aus der Retrospektivepostapokalyptisches Drama "Brief eines toten Mannes" ( taz ).Für die Orientierung auf den schnellen Blick lohnt sich wie jedes Jahr der große KritikerInnen-Spiegel von. Unverzichtbar als Tagesbegleiter: Die SMS-Updates der-Kritiker. In unserem Berlinale-Blog berichten Thekla Dannenberg, Katrin Doerksen, Thomas Groh und Anja Seeliger.