Wolf Lepenies reflektiert in derKatholizismus, von dem er sich einiges erwartet zu haben scheint und der sich auf zwei politisch-literarische Heiligenfiguren bezieht,und den hierzulande kaum bekannten Autor, der aus Ekel vor dem Vichy-Régime ins Exil gegangen war. Vor deren hehren Moralanspruch hat Fillon aber nun gründlich versagt. Lepenies bedauert: "Dass François Fillon sich in der Tradition de Gaulles sieht, hebt ihn unter den Republikanern nicht hervor. Doch in Verbindung mit der Berufung auf Georges Bernanos hat Fillon seinem politischen Projekt einen Rahmen gegeben, den er. Fillons Berufung auf die moralischen Prinzipien der Politik hatte stets etwas Angestrengtes an sich. Der Skandal, der ihn die Präsidentschaft kosten kann, hat seinen politischen Ambitionen weitgehend dieentzogen."Donald Trump ist einfür die ganze Welt, glaubt der amerikanische Schriftstellerund empfiehlt den Briten im, den, solange Trump Präsident ist: "Wenn der Austritt nach Artikel 50 wie geplant nächsten Monat erklärt wird, muss Britannien zwischen zwei Optionen wählen, beide katastrophal für die nationale Sicherheit. Entweder steht es zusammen mit Europa in existenzieller Opposition zur. In dem Fall werden die USA, größter Handelspartner der Briten,mit ihnen abschließen. Oder die Briten schließen den Handelsvertrag, werden dafür aber einvon Trumps Amerika, denn den Präsidenten oder seinen großen Freund Wladimir Putin zu ärgern, würde die Handelsbeziehung gefährden."In derliestentsetzt die aktuelle, die 330 Akademiker von 23 Universitäten aus ihren Ämtern kickt: "115 von ihnen, so hieß es in den Nachrichten, unterzeichneten letztes Jahr eine, die in den mehrheitlich kurdischen Provinzen der Türkei geschehen. Die 'Akademiker für den Frieden', wie sie sich nannten, wurden sofort Gegenstand einer Dämonisierungskampagne der Proregierungsmedien. Diese wurden von Präsident Erdoğan bestärkt. 'Ihr, die', schrie er. 'Ihr seid die Dunkelheit selbst, keine Intellektuellen. Ihr seid so dunkel und ignorant, dass ihr nicht einmal wisst, wo sich diese Provinzen genau befinden!'"