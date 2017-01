Als erstes Ausstellungs-Highlight des jungen Jahres feiern die Kritiker die große-Schau in der Fondation Beyeler in Riehen, und als eine ausgezeichnete Gelegenheit sich zu vergewissern, dass es Monet mitnichten bloß um gefällig-dekorative Kalender-Malerei ging. "Der Fokus liegt auf jenen 25 Jahren ab 1880, als Monet in seinem ureigenen Stil richtig sattelfest geworden war und damit zu experimentieren begann. Sprich: Wo er aufhörte, festzuhalten, was vor ihm lag. Und anfing, sich das vorzunehmen, wasist - weil es sich permanent verändert: die Oberfläche der Seine, die Wellen des Meeres, vom Wind durchgeschüttelte Baumkronen, wabernden Nebel", fasst Paulina Szczesniak imzusammen und insistiert: "Fahren Sie nach Riehen. Monet muss mansehen, um ihn zu glauben."In der versucht Hans-Joachim Müller den Kern von Monets Kunst herauszuarbeiten: "Was er malt und mehr noch, wie er es malt - mal in perlenden, watteleichten Flöckchen, mal in ruhig fließenden Bahnen -, ist die Art,. Vielleicht hat Monet als einer der Ersten gespürt, dass Sehen eine komplexe Wahrnehmungserfahrung ist, die sich nicht schon in der vermeintlich korrekt abbildenden Beschreibung erfüllt." "Um nicht einfach nur Kopist der Wirklichkeit zu sein, nahm er als Sujet bei jeder Gelegenheit bereits immer schonin den Blick", meint Philipp Meier in derund weist auf die häufigen Wasser- und Luftspiegelungen in den Bildern Monets hin: "Monet macht in seiner Malerei das Abbild zum Thema. Das Bild wird gleichsam zur. Damit aber ist das Bild nun - eine epochale Neuerung, die die Moderne einleitete - der eigentliche Gegenstand der Malerei geworden."Anlässlich der Wiedereröffnung derlässt Niklas Maak in derdie Geschichte der für den Ruf Berlins prägenden Ausstellungshalle Revue passieren: "Alswaren die Kunst-Werke damals fast selbst ein relationales Kunstwerk: Es gab Nächte wie die des 15. Januar 2003, als Hunderte auf der knarzenden Holztreppe des Vorderhauses standen, wo der Modemachermit jemandem über Matthew Barney diskutierte, während neben ihm eine sehr schöne Frau stand, die aussah wie- und dann stellte man fest, dass es wirklich Susan Sontag war, die in den Kunst-Werken ihren Geburtstag feierte."Besprochen werden die-Schau im LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster () und die Ausstellung der Sammlungim Potsdamer Museum Berberini Welt ).