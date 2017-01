Es gibt kaum etwas deprimierenderes als alte Menschen mit diesen fürchterlichenzu sehen, die heute angeboten werden. Praktisch gesehen ein Segen, aber ästhetisch eine Zumutung. Wie wärs statt dessen mit diesem fantastischenvon PriestmanGoode, den das Londoner Designbüro für die Ausstellung New Old im Londoner Design Museum entworfen hat? Alice Morby stellt ihn invor: Er hat drei Räder, das Trittbrett ist hochklappbar. "A basket at the front operates as a shopping trolly, while an optional seat and electric power mode takes strain off users when they are less able to walk. The scooter could even register regular routes, as well as recognising and learning where there are unsteady sections of pavement. The studio also envisages it having a 'take me home' function for users with mild forms of dementia."