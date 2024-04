Szene aus "RCE" am Berliner Ensemble. Bild: Marcel Urlaub

Szene aus "Intermezzo". Bild: Monika Rittershaus

Frauke Adrians ist schier überwältigt hat700-Seiten-Systemumsturz-Spektakel "RCE" für das Berliner Ensemble auf siebzig Minuten gekürzt und herausgekommen ist ein alle Theater-Sehgewohnheiten sprengendes Techno-Wunderwerk samt KI-Filmsequenzen, schwärmt der Kritiker: "Fünf Erzähler/Avatare/Nerd-Darsteller schweben in einer begeh- unddurch Hochhausschluchten und durchs All, durch Raum und Zeit;mit. Sie sprechen und rappen ihren Part - mal mit ausdruckslosen Computerstimmen, mal emotional gefärbt in Wahlkampf-Sound - nach strikter Zeitvorgabe über exakt eine Stunde und zwölf Minuten: Damit Text, Musik und KI-generierte Bilder haargenau aufeinander passen, bekommen die Schauspieler ihre Texte via Kopfhörer aufs Ohr und sprechen exakt mit, als uniforme." Dieser Abend "zieht visuell mitreißend in einder Algorithmen, wo die Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine nicht mehr so leichtfällt", kommentiert Patrick Wildermann imExakt hundert Jahre nach ihrer Uraufführung feiert' autobiografische Oper "Intermezzo" über die Abgründe (s)einer Ehe Premiere an der Deutschen Oper Berlin , inszeniert hat, und zwar erstaunlich werktreu, meint Helmut Mauro in der: "Kratzer hat die Oper dort gelassen, wo sie angesiedelt ist, hat sich aufs elegant Komische konzentriert und sich für eine gepflegte Gesellschaftskomödie entschieden, die sich aber." Ähnlich urteilt Judith von Sternburg in der: "Man muss 'Intermezzo' nicht wichtiger machen, als es ist, aber es ist gut, eine große und durchtriebene Produktion dieses unterschätzten Strauss-Projekts zu sehen." Hingerissen von Kratzers "Instinkt für das" ist hingegen-Kritiker Joachim Lange. Und auch die "parlierende Intermezzo-Musik" ist für "Liebhaber des schwelgerischen Richard-Strauss-Tons ist ein Fest", jubelt er: "Eines, bei dem man an einer üppig gedeckten musikalischen Tafel, den Verwandten und Bekannten begegnet, die man gerne von Zeit zu Zeit wiedersieht bzw. hört. Aufbruch zu neuen Ufern oder Einbruch der Turbulenzen der Gegenwart gibt es anderswo."Weitere Artikel: In der blickt Stella Tringali aufzurück. Für die porträtiert Katrin Bettina Müller die Schauspielerin, die inInszenierung vonStück "Laios" beim Berliner Theatertreffen zu sehen sein wird. Rita Argauer wirft in dereinen Blick auf das Programm der Tiroler Festspiele Erl unter dem neuen Intendanten. Ebenfalls in dertrifft Marlene Bock die Gender-Performerin, die das Münchner "Go Drag!"-Festival kuratiert.Besprochen werdenInszenierung von"Die kahle Sängerin" am Schauspielhaus Bochum (), die Ausstellung "Wilfried Hösl: Bühnenwelt - Weltbühne" an der Bayerischen Staatsoper ),' Inszenierung vonStück "Jeeps" am Theater Essen ( nachtkritik ),' Inszenierung vonStück "Dunkler Frühling" am Zürcher Theater am Neumarkt ( nachtkritik ),Inszenierung von "Der Schimmelreiter / Hauke Haiens Tod" nach der Novelle vonund dem Roman vonundam Deutschen Theater Berlin ( nachtkritik ) und der dreistündige-Gedenkabend an der Berliner Volksbühne (Offen bleibt sowohl die Frage, was aus Polleschs Stücken wird, hat er doch verfügt, dass andere Regisseure seine Texte nicht nachinszenieren, sowie die Frage, wer künftig die Intendanz übernehmen wird, schreibt Peter Laudenbach in der. Weitere Besprechungen in taz, undmehr hier ).