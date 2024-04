PEN America announces the cancellation of its annual Literary Awards ceremony, and releases the names of its 2024 award finalists and winners: https://t.co/vAYX2tAUHH - PEN America (@PENamerica) April 22, 2024

lässt die Verleihungsfeier seines Literaturpreises ausfallen, nachdem annähernd die Hälfte der infrage kommenden Autoren und Übersetzer ihre Werke dafür abgezogen haben, berichtet Philipp Bovermann in der. Sie werfen der Schriftstellervereinigung zu wenig Solidarität mit den Menschen in Gaza und eine zuvor. Die damit frei werdenden Finanzmittel gehen nun an den Palestine Children's Relief Fund. "'Wir haben großen Respekt davor, dass die Autoren ihrem Gewissen gefolgt sind', sagte, die für den Wettbewerb verantwortlich ist." Doch "unter den derzeitigen Voraussetzungen sei es nicht möglich, eine Feier 'so durchzuführen, wie wir es uns erhofft hatten', ergänzte die PEN-America-Vorsitzende. Ihr Name fällt in einem Brief, den einige der Nominierten sowie weitere Schriftstellerinnen und Schriftsteller veröffentlicht haben. Sie fordern denNossels und den von Präsidentin Jennifer Finney Boylan. Andere PEN-Zentren, etwa der englische und der irische, so heißt es in dem Schreiben, kritisierten deutlicher die Unterstützung Israels und die Lieferung von Waffen an dessen Militär." In der bringt Susanne Lenz weitere Einzelheiten.Der russische Großverlag Eksmo-AST hat den aktuellen Roman "Das Erbe" des im Berliner Exil lebenden Schriftstellers aus dem Programm genommen (auch Bücher vonundsind davon betroffen). Das Haus beugt sich damit dem Druck durch eine neue, in die russische Verlagsvereinigung "Russische Buchunion" integrierte, äußerst konservativ zusammengesetzte Kommission von "Experten", berichtet Kerstin Holm in der. Diese "prüfen, ob Buchpublikationen mit der russischen Gesetzgebung konform sind. Im Fall der Romane von Baldwin und Cunningham dürfte die Thematik von Homosexualität Anstoß erregt haben. Bei Sorokin, der in eineversetzt, werden zudem Gewaltexzesse geschildert, auch an scheinbaren (freilich zwanzig Jahre alten) Kindern." Der Verlag habe um das Buch zwar gekämpft, sagt der Autor. "Dochwie die militante Kirchenbewegung 'Sorok sorokow' und die Verfolger kritischer Popmusiker von 'Ruf des Volkes' (Sow naroda), aber auch die den Ukrainefeldzug befürwortende Autorin Olga Uskowa hatten AST wegen des Romans."Außerdem: Marc Reichwein kommentiert in derdie Nominiertenliste für den. Besprochen werden unter anderemComic "Fungirl" ( NZZ ),"Und alle so still" ( Standard ),"Leute von früher" ( Zeit Online ),"Gott spricht Jiddisch. Mein Jahr unter Ultraorthodoxen" ( taz ) und"Im Schatten zweier Sommer" ().Undvergnüglicher Auftritt in Jon Stewarts