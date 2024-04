"My Little Antarctica." Foto: Julie Cherki.

Zwei Monate nach demvon unser Resümee ) haben sich seine Wegbegleiter von ihm verabschiedet. Rüdiger Schaper erlebte im"eine, vielleicht doch eher eine. Surreales, komisches, ergreifendes Spektakel: Das konnten sie an der Volksbühne schon immer. Und hier war es wie eine Energieausschüttung. Die kommenden Monate, Jahre werden schwer. Ein Nachfolger, eine Nachfolgerin ist nicht in Sicht."Rückblick war für Schaper einer der Höhepunkte: "Wie er immer für sie da war, für ihre verrückten Performances.." Auch Ulrich Seidler ist in derwehmütig und froh zugleich über den würdigen Abschied: "Viel ist von Zeitanhalten, von Alleingelassensein und von Berappeln die Rede und mindestens einen Alarmruf gibt es in Richtung Kultursenator, der jetzt hier bloß nichts kaputt machen soll, weil es sich an diesem Abend doch noch so heil und zusammen und gegenwärtig anfühlt, und auch ein bisschen zu klein und zu eng für die Ewigkeit und die Leere, in die Pollesch vorausgegangen ist." In der schreibt Christine Wahl.Esther Slevogt sieht mit "My Little Antarctica" eines der Highlights des diesjährigen FIND-Festivals an der Schaubühne: "Vom" erzählt das Stück des, das bei seiner Gründung 1985 das erste freie Theater der Sowjetunion war, aber seit dem Angriffskrieg auf die Ukraineist: "Im Zentrum des Stücks stehen (per Video eingespielte) Interviews mit Bewohnern der Stadt, die - geprägt von der sie umgebenden Taiga und sechsmonatigen Wintern mit Temperaturen um minus 40 Grad - am östlichen Ende Russlands gelegen ist. Hier war auch der Sitz des KnAM Theaters. Die Stadt entstand alsmit seinen Straflagern, weshalb das Gros seiner Bewohner entweder von Wachpersonal oder einstigen Inhaftierten abstammt. Trotzdem wollen viele diese Geschichteund beharren bis heute darauf, die Stadt sei in den 1930er Jahren von einergegründet worden: Ein Junge etwa zweifelt die Echtheit der Dokumente an, auf die sich der Interviewer bei seinen Fragen über die stalinistische Terrorgeschichte des Orts bezieht. Eine alte Frau gibt offen zu, alles gewusst, ihre Familie aberzu haben." Slevogt resümiert: "Diese Unfähigkeit, weder Schmerz noch Glück empfinden zu können, und sich damit auch gegen jede Veränderung zu immunisieren, wird als eine Artaus dembeschrieben." Auch Katja Kollmann zeigt sich in derüberzeugt.An der Staatsoper München laufen die Verträge von Intendantund Dirigentaus ( unser Resümee ), die Gerüchteküche brodelt, wer wohl die Nachfolge übernehmen wird, die Namenundtauchen immer wieder auf. Axel Brüggemann fasst fürden Stand der Debatte zusammen und konstatiert vor allem einunter Minister: "Hätte der Minister einen Wandel an der Staatsoper gewollt (was man durchaus argumentieren könnte), hätte er längst andere Kandidaten anfragen müssen, vielleicht sogar Leute wie Schoner - aber das hat Blume. Nun drängt die Zeit, und der Politiker wird von den Kandidaten, die öffentlich ins Gespräch gebracht werden,. Wenn in diesen Tagen sowohl Mallwitz als auch Schoner erklären, dass es keine Gespräche mit Blume gegeben habe, fragt man sich: 'Warum denn nicht?'" Im-Podcast äußert sich auch Regisseurzu dem Thema.Weiteres: Die interviewt die Schauspielerinzu Russland und ihrem Verhältnis zu Theater und Film. Besprochen werden:"Die Meistersänger von Nürnberg" am Teatro Real in Madrid () und "Zentralfriedhof" in der Inszenierung vonam Wiener Burgtheater ).