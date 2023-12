Hat sich gut im Griff: "All Eure Gesichter"

Wie aus den Achtzigern: "Silent Night"

Justizdrama "All Eure Gesichter" reiht sich gut ein in die Tradition des französischen Stuhlkreisfilms, schreibt Stefanie Diekmann im. Der Film handelt vom Sprechen und vom. "Die Kombination von bester Absicht und prominentem Cast ist in den meisten Fällen keine gute Nachricht. Der Cast in 'All eure Gesichter' ist exzeptionell. (Allein drei Mitglieder der Comédie Française; die Allzweck-Stars Jean-Pierre Darroussin und Gilles Lellouche; Élodie Bouchez und Miou-Miou als zwei Aktricen mit komplizierten Filmografien; die unübersehbare Nebendarstellerin Anne Benoît …) Und er hat sich erstaunlich gut im Griff in einer, in der langsam geschnitten und lange gesprochen wird, manchmal auch längere Zeit geschwiegen und fast nie zu viel veranstaltet. Wer das puristische Kino liebt, wird immer noch manches auszusetzen finden (die Filmmusik, ein etwas redundantes Ende, ein paar überflüssige Rückblenden). Aber das ändert nichts daran, dass es sich um einen klugen,handelt, der zudem nach 'Passages' (R: Ira Sachs, 2022) und 'Les cinq diables' (R: Léa Mysius, 2023)endgültig als eine deretabliert."Hongkong-Actionmeistermeldet sich erstmals seit den frühen Nullern wieder mit einer US-Produktion im Kino zurück - und das mit einem Gimmick: Sein Selbstjustizthriller "Silent Night" bietet bis auf ein paar Textnachrichten keine Dialoge.Michael Meyns winkt jedoch ab: "Ja, es gibt zwei, drei schöne Actionmomente, auch eine minutenlange Kamerafahrt, mit der Woo seinen vielen Epigonen noch einmal zeigt, wer der Meister ist, aber was soll man über einen Film sagen, der sich anfühlt, als wäre er von 1988? Der jeden Latino als schwerst tätowierten Gangster zeigt, die Polizei als komplett unfähig, einen Jedermann, der in Kürze zum beinharten Superkiller wird. Im Teenageralter konnte man so etwas goutieren, um 1990, als die Welt noch in klare Gut-Böse-Muster eingeteilt war, zumindest scheinbar." Stimmt schon, meint auch-Kritiker Daniel Kothenschulte, doch "bei alternden Rockstars werdenmeist frenetisch gefeiert."Auch-Kritiker Hanns-Georg Rodek wirkt matt nach dem Film: "Man erkennt die Handschrift, man spürt die Energie, aber alles wirkt formelhaft und bemüht, die Choreografie der Schießereien raubt einem nicht mehr den Atem.packt ein letztes Mal seine alten Tricks aus, doch die sind inzwischen nichts Besonderes mehr. Sie sind Allgemeingut geworden."Nicolai Bühnemann hat immerhin Freude an der "des alten Action-Meisters. ... Auch wenn es ihm nicht gelingt, an den Irrwitz der Heroic-Bloodshed-Meisterwerke seiner Hongkongfilme der späten 1980er und frühen 1990er anzuknöpfen, ist John Woo hier."Außerdem: In der begrüßt Daniel Kothenschulte die neue-Leiterinim "ewigen Berlinale-Dilemma" zwischen Filmkunst, Filmstars und Popularität (mehr zu dieser Personalie bereits hier ). Maria Wiesner verbeugt sich in dervor, die gerade mit einem Preisregen und einem großen Porträt imeinen sagenhaften Lauf auf dem internationalen Parkett hat. Bernhard Heckler berichtet in der online gestellt vom) von der, wo sich die Hollywoodstars die Klinke in die Hand geben. Patrick Heidmann porträtiert für dendie nach Eigenauskunft "queer-feministische Filmemacher*in". Für dieplaudert David Steinitz mit. Denise Bucher besucht für diedie Dreharbeiten der Schweizer Prestigeserie "Davos 1917".Besprochen werdengleichnamige Verfilmung des Romans "Eileen" von FAZ ), auf Arte gezeigter Film "Mein Falke" ( FAZ , mehr dazu bereits hier ),"Munch" ( FR ),"Maestro" (, unsere Kritik ) und die zweite Staffel der Actionserie "Reacher" nach einem Roman von Lee Child ( ZeitOnline ). Und hier der Überblick beimüber alle Filmstarts.