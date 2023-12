Ziemlich wildes Ding: Emerald Fennells "Saltburn"

zweiter Film (nach dem oscarprämierten MeToo-Film "Promising Young Woman" ) "Saltburn" ist den Kritiken nach zu urteilen ein ziemlich wildes Ding. Ein junger Student nistet sich hier in höheren Kreisen ein, die ihm der Reihe nach verfallen - doch das Salz steuert eher die originell ins Bild gesetzte Kreatürlichkeit der Suppe bei, schreibt Marie Luise Goldmann in der: Gemeinsam nach dem Sex Menstruationsblut schlürfen, ist da fast noch herkömmlich, "doch wenn er nackt auf dem Grab eines Verstorbenen liegt, erst herzerschütternd weint und dann die aufgeschüttete Erde penetriert, oder wenn er gierig die letzten Tropfen in der Badewanne ausschlürft, in die sein Schwarm zuvor ejakuliert hat, dann muss man diesen Einfällen schonzugestehen. ... Charles Dickens und Patricia Highsmith zitierend, wird die opulente Klassensatire, die zwar mit überraschenden Twists und einem pompösen Finale aufwartet, ihren Vorbildern kaum gerecht. ... Am Ende bleibt der Eindruck, einen ungelenken Erstlingsversuch eines Filmstudenten gesehen zu haben, der zufällig die begabtesten Schauspieler seiner Zeit kennt und es trotzdem nicht geschafft hat, etwas anderes aus ihnen herauszuholen als."-Kritiker Tobias Kniebe spürt in diesem Film "eindas man so wohl nur auf Englands teuerster Privatschule sammeln kann, wenn man wirklich öfter mal bei Old Money zu Gast war".Nach zuletzt immer mehr Vergewaltigungsvorwürfen wirktmittlerweile auch in seiner französischen Heimat, wo man ihm über die Jahre noch jeden kleinen und großen Skandal geduldig nachgesehen hat, angeschlagen: "Frankreich hat, die Filmkritik in Chronistenpflicht die Vorwürfe brav notiert", kommentiert Andreas Busche im, und dieses alles "ohne daraus Konsequenzen zu ziehen. Und damit ein 'Monster' gezüchtet, das am Endegeriet." Jan Küveler findet es in derhingegen gut, dass sichin der Kontroverse um Depardieu auf die Seite des Schauspielers gestellt hat. "Das Machtwort war fällig. Es gibt wenig hinzuzufügen. Selbstverständlich muss, wie es einem Rechtsstaat gebührt, das Ergebnis der Ermittlungen abgewartet werden. Dann kommt es eventuell zu einem Prozess.und weder der Grande Nation noch eines anderen westlichen Landes würdig."Weiteres: Valerie Dirk spricht für denmitüber deren neuen Film "La Chimera". Josef Schnelle berichtet aufvom "Black Night Filmfestival" in. Im-Gespräch befürchtet die Schauspielerinein Ende des Serienbooms in absehbarer Zeit. Rüdiger Suchsland verteidigt sich aufgegen seine Kritiker, denen wieder seine Kritik an der neuen Berlinale-Leiterin (unser Resümee ) nicht passt. Das-Team blickt auf diezurück: "Das Kino, das ist", schwärmt etwa Lukas Foerster.Besprochen werden' "Perfect Days" ( Artechock , online nachgereicht von der FAS , mehr dazu bereits hier ), die Wiederaufführung vonund"Little Fugitive" aus dem Jahr 1953 ( Artechock ),"The Iron Claw" ( Artechock ),"Die Schneegesellschaft" ( Artechock ), die Weihnachtskomödie "Monsieur Blake zu Diensten" mit Standard ) und"Aquaman and the Lost Kingdom" ( Standard ).