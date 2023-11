Und jetzt noch mal von vorne: Die noch übriggebliebenen Mitglieder dersind nach dem erneuten Antisemitismus-Skandal um Ranjid Hoskoté (unser Resümee , nun muss eine neue gefunden werden, meldet unter anderem die Zeit . Der Rücktritt ist bei weitem nicht das einzige Problem, hält Jörg Häntzschel () fest: "Auch in allen anderen Bereichen. Ihr Geschäftsführer, Andreas Hoffmann, ist erst seit Mai im Amt. Der Kasseler Oberbürgermeister Sven Schoeller, der gemeinsam mit der hessischen Kultusministerin dem Aufsichtsrat vorsitzt, erst seit Ende Juli. Die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrats, in der der Bund zuletzt kaum noch Einfluss hatte, was Claudia Roth immer wieder beklagte, wird heftig diskutiert. Weder gibt es im Moment ein Konzept für die kommende Documenta, noch eine organisatorische Struktur. Dieder bis vor kurzem einflussreichsten Kunstausstellung der Welt ist."Claudia Roth muss sich endlich positionieren, fordert Jürgen Kaube in einem-Artikel, der offenbar vor der Bekanntgabe des Rücktritts entstanden ist, denn der wird mit keinem Wort erwähnt: "Die Documenta ist zwar keine Veranstaltung des Bundes, aber ihr Ministerium trägt nicht nur zur Finanzierung der Kunstschau bei, sondern ist auch symbolisch daran beteiligt. Wenn der Bundespräsident und der Kanzler eingeladen sind, darf gefragt werden,." Hoskotés Unterschrift ist für ihn symptomatisch für den ganzen Betrieb und seine Geisteshaltung: "Der Reiz, durch schnelle Unterschriften Solidarität zu behaupten, ist offenbar selbst dort groß, wo in den Selbstbeschreibungen sonst differenziertes Denken, sorgfältiges Schreiben und Empirie eine große Rolle spielen. Diescheinen unwiderstehlich. Es ist nachvollziehbar, wenn die Kulturpolitik dieser ständigen Relativierung, der Camouflage, des Spiels mit Begriffen (Apartheid, Genozid) und des intellektuellen Taktierens müde wird. Sobald sie klare Worte verlangt, bekommt sie. Im Schach heißt es, die Drohung sei stärker als die Ausführung."Wahnsinnig passend findet Stefan Trinks in derden Titel "" für die neue Ausstellung der Neuen Nationalgalerie Berlin : Sie zeigt die unterschiedlichsten Werke aus den Beständen zwischen 1945 und 2000. Umfangreich in der Menge und der Vielfalt der Stile: "metergroßes Panorama 'Auf der namenlosen Höhe' von 1961 ist trotz seines realistischen Stils eine Art, das heute noch und wieder besonders erschüttert - zwei Jungen liegen auf einem Hügel tot nebeneinander, am Hang liegt ein ebenfalls toter Wehrmachtssoldat. Da die Jungen keine Uniform tragen und im Tod namenlos sind, ist dieses Historienbild ewiger Wiederholung so abstrakt wie die zeitgleichen gegenstandslosen Versuche westlicher Maler, das unsagbare Grauen des Krieges künstlerisch durch unkonkrete, abstrakte Formen zu bewältigen. Es ist keine plumpe Sowjet-Propaganda, sondern universelles Mitleiden am sinnlosen Tod in Kriegen. Das, tiefe Zerrissenheit und Ambiguität, all das ist schon in der völligen Uneinheitlichkeit der Stile ab 1945 ablesbar: es gibt keinen dominierenden Stil mehr, parallel läuft eine Vielzahl von Bewegungen in der Kunst ab, mitüber die politischen Bruchlinien hinweg."Besprochen werden: Die Ausstellungen "From My Heart" in der Pinakothek der Moderne und "Empathy" im Diözesanmuseum Freising , beide von Kiki Smith ( taz ), "Imagine Picasso" in der Lichthalle Maag , "Clemens Tremmel-The Sublime" in den Reinbeckhallen tsp ) und "Holbein at the Tudor Court" im Royal Collection Trust London Standard ).