Sibylle Lewitscharoff auf der Leipziger Buchmesse 2009. Foto: vom Original: Amrei-Marie; derivative work: Kreuzschnabel. Unter cc-Lizenz

Die Schriftstellerin ist am Samstag im Alter von 69 Jahren gestorben. Zuletzt hatte sich die Büchnerpreisträgerin wegen ihrer schweren MS-Erkrankung aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen, holte sich aber weiterhin viel Gesellschaft in ihre Berliner Wohnung. Darunter im vergangenen Sommer auch Florian Felix Weyh, der mit ihr ein Gespräch führte, das sich auch heute noch anzuhören lohnt. Roman Bucheli erinnert in deran eine stets streitlustige Schriftstellerin, die sich mit gewitztem Furor in die Debatten warf (wir erinnern an die Lewitscharoff-Debatte , als die Autorin sich 2014 mit ihrer Polemik gegen künstliche Befruchtung durchaus im Ton vergriff). "Streitsüchtig" aber war sie nicht, sondern "dem Leben herzhaft zugewandt. Vielleicht hatte Sibylle Lewitscharoff im Augenblick, da sie mit über vierzig Jahren ihre ersten Bücher veröffentlichte, schongesehen. ... Und vielleicht hatte sie im Stillen auch beschlossen, dass der Tod und die Toten fürs Erste nur noch in ihren Büchern eine Rolle spielen sollten. Umso unbändiger gebärden sich die Verstorbenen darum in ihrem literarischen Werk.gehören zum Schönsten und Bewegendsten, was Sibylle Lewitscharoff hervorgebracht hatte. Doch immer ahnte man, hinter der Burleske lauert die."Als Lewitscharoff Ende der Neunziger literarisch auftauchte, zeichnete sie sich "nicht nur durch eine beinahe kindlich anmutende Freude im" aus, schreibt Thomas Steinfeld in der, sondern auch durch "eine große literarische Bildung sowie ein hohes Maß an Lebenserfahrung: Aus einerin Stuttgart in die Buchhaltung einer Berliner Werbeagentur hatte sie der Lebensweg geführt, über Stationen in Buenos Aires und Paris; aus den Seminaren des Religionsphilosophen Jacob Taubes war sie in eine Dichtkunst geraten, dieLuftschiffer Giannozzo ebenso viel verdankte wie den Songtexten der. Wo es Literatur gebe, lehrte sie, da gebe es auch einen, ein Leiden und viele mehr oder weniger hilflose Versuche, damit zurechtzukommen."Außerdem: Tilman Krause feiert Lewitscharoff in derals lebensfrohe, bis zuletzt gesellige, vor allem aber "als", der die höchsten Preise nur so zuflogen. Der Tod war im Werk der in der Literatur Spätberufenen überaus präsent: "Das Interesse amkennzeichnete auch ihren vielleicht besten, jedenfalls am souveränsten durchkomponierten Roman 'Montgomery' von 2003. Hier verband sich schwäbisch-pietistischer Gefühlsstau mit deutscher Italiensehnsucht und jener Lust am Untergang (in Rom!), die ja gleichfalls zum deutschen Traditionsbestand gehören." Lewitscharoff war "bewandert im", schreibt Gregor Dotzauer immit Blick auf die Rolle des Todes in Lewitscharoffs Büchern. Andreas Platthaus hält in derfest: "An Wagemut fehlte es Sibylle Lewitscharoff nie", auch an "transzendentaler Gewissheit" mangelte es der frommen Protestantin, die die Katholiken bewunderte, nicht. "Als Kronzeugin der jüngsten deutschen Moderne stand Lewitscharoff eigentümlich quer zum Zeitgeist", schreibt Ronald Pohl im: Sie "beschenkte die Öffentlichkeit mitnicht nur Deutschlands, sondern von uns allen." Weitere Nachrufe schreiben Elke Schmitter ( taz ), Judith von Sternburg ( FR ) und Björn Hayer ( ZeitOnline ).