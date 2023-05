Heute Abend wird derverliehen - die Debatten in der deutschen Filmbranche laufen derweil heiß. In der kommt Daniel Kothenschulte erneut auf den Skandal zu sprechen, dassauf der Berlinale prämierter, von der Filmkritik und vom Publikum gefeierter "Roter Himmel" nicht einmal für eine Nominierung vorausgewählt wurde - wohl auch, weil Petzold kein Akademie-Mitglied ist. Ohnehin steht das Verfahren seit vielen Jahren in der Kritik, dass hier Branchenmitglieder Branchenmitgliedern. Künftig soll das Verfahren wohl transparenter werden, aber für Kothenschulte führt kein Weg daran vorbei, dass "die Vergabe dieser wichtigen Fördermittel - immerhin 250.000 Euro nur für eine Nominierung zum Hauptpreis - wieder durch eineerfolgen muss." Auch "sollte die Zeit reif sein, es vergleichbaren Instituten in den USA, Frankreich oder Spanien gleichzutun: Oscars, Césars oder Goyas - all diese renommierten Preise werden von den nationalen Akademien als undotierte Ehrenpreise vergeben. Was hindert die Filmakademie daran, denabzustreifen?"Schier fassungslos ist derweil Hanns-Georg Rodek in der: Diein Berlin verliert in anderthalb Jahren ihren Standort am Potsdamer Platz, wasist - doch wo die Reise 2025 hingeht, steht derzeit noch in den Sternen. "Es soll einemit vier Standorten geben, alle innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings, alles existierende Bauten, aber selbst wenn diesen Sommer eine Entscheidung fiele, müssten diese erstwerden. Es wäre dann, sagt Kinematheksdirektor Rainer Rother, nur ein 'Zwischenquartier'", denn "die Kinemathek träumt von einem, nur 300 Meter Luftlinie von dem alten, auf dem Parkplatz des Martin-Gropius-Baus, des Ausstellungs-Tempels. Die Idee entstand Ende der Zehnerjahre, und fünf Jahre später steht immer noch der Platanenwald auf dem Parkplatz, und - befürchten Skeptiker - wird auch innoch dort stehen."Derweil bedrängen die Filmproduzenten Claudia Roth, endlich die seit vielen Jahren ersehnte Reform derauf den Weg zu bringen, berichtet Helmut Hartung in der: "Die Förderung sei zu kleinteilig,in sich teilweise widersprechende Instrumente und ineffektiv. Ingo Fliess, unabhängiger Filmproduzent und Vorstandsmitglied des Produzentenverbands, ergänzt, es gehe darum, mit der Novelle des Filmförderungsgesetzes einezu erreichen. Mit stärkeren Automatismen sollen Filme schneller, mit weniger Bürokratie und weniger Gremienvorbehalten finanziert werden. Die Filme könnten besser sein, wenn es in Deutschland eine schlankere und unkompliziertere Filmförderung gäbe. Um einen Arthouse-Kinofilm mit einem Budget von drei bis vier Millionen Euro zu finanzieren, benötige man zurzeit zwei Jahre oder länger. Dazu gehörten dann."Und dann war ja auch noch die Sache mit. Im-Gespräch räumt-Chefdurchaus Versäumnisse ein und beteuert: "Wir haben mit der Aufarbeitung begonnen und eine externe Kanzlei mit der Aufklärung aller Vorkommnisse beauftragt." In der Branche geht derweil dieum, schreibt Claudius Seidl in der. Er hat sich im Betrieb umgehört und schlimme Geschichten gehört: "Diehaben Angst vor der Willkür inkompetenter Vorgesetzter und vor dem nächsten Kostenkürzungskonzept der Intendanz. Diehaben Angst vor beidem: dass die Fernsehleute sich einmischen. Und fast noch mehr davor, dass das Fernsehen kein Geld in Spielfilme mehr investiert.haben Angst, das Budget zu sprengen, den Drehplan zu überziehen und vor lauter Druck schlampig zu inszenieren. Und, die Autoren und Kameraleute, die Schauspieler und Maskenbildner, sind Freiberufler, die fürchten, keine Engagements mehr zu bekommen, wenn sie erst einmal als Petzen oder Querulanten verrufen sind. Das ganze System ist."Weitere Artikel: "Wir müssen erkennen, dass es keine Technologie ist, um die wir gebeten haben oder die wir brauchen", sagt der Drehbuchautorim-Gespräch mit Blick auf die Fortschritte, diein den letzten Monaten gemacht hat: "Wir brauchen eine, und zwar schnell." Bert Rebhandl ( Standard ), Annett Scheffel () und Julia Lorenz () erzählen von ihren Begegnungen mit, dessen Groteske "Beau is Afraid" (unser Resümee ) gerade in den Kinos gestartet ist.Besprochen werden"Das Lehrerzimmer" ( Filmfilter , unsere Kritik ),' "The Five Devils" ( Filmfilter , unsere Kritik ) undaufgezeigter Dokumentarfilm über FAZ ).