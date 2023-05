Szene aus İlker Çataks "Das Lehrerzimmer"





Am Ende kam es doch anders als erwartet : Nicht"Im Westen nichts Neues" wurde beimals bester Film des Jahres ausgezeichnet, sondern"Das Lehrerzimmer" (unsere Kritik ). Auch "beste Regie", "bestes Drehbuch" und "beste Hauptdarstellerin" gingen an diesen Film, dafür erhielt "Im Westen nichts Neues" insgesamt die meisten Auszeichnungen - hier die Ergebnisse des Abends im Überblick. Von einer erstaunlichen Dramaturgie der Preisverleihung spricht Andreas Busche im: Denn bis zu den Hauptkategorien deutete nichts auf dieses überraschende Ende hin, auch wenn die Gala "von Beginn an fokussierter als in den Vorjahren wirke, mitund einer schlagfertigen Gastgeberin. ... Umso erfreulicher ist es dann, dass am Ende ein verhältnismäßig kleiner Film wie 'Das Lehrerzimmer' von der Filmakademie gewürdigt wird - wosich gewöhnlich, gerade bei den Hauptpreisen, um einen Film sammelt."-Kritiker David Steinitz hält die Preis-Entscheidungen für "". Hanns-Georg Rodek von der ist sich sicher : Dass ein-Film wie "Im Westen nichts Neues" am Ende doch nicht in den wichtigsten Kategorien punkten konnte, "ist die Quittung der Mitglieder der Filmakademien für ein Geschäftsmodell, das letztlich auf' hinausläuft".Thomas Abeltshauser unterhält sich für diemit Nobelpreisträger , der für' "Living - Einmal wirklich leben" (ein Remake von"Ikiru") das Drehbuch verfasst hat. Das hatte auch persönliche Gründe, sagt er, der als Fünfjähriger aus Japan nach Großbritannien kam: Kurosawas und Ozus Filme "waren dasin Japan. 'Ikiru' hinterließ später auf mich als junger Mann einen besonderen Eindruck. Er zeigte mir, wie ich mein Leben als Erwachsener führen sollte, das mir so klein und unbedeutend erschien. 'Ikiru' tut nicht so, wie so viele andere Filme, dass man Spektakuläres schafft und dadurch berühmt wird. Es geht darum zu akzeptieren,, und seinen Platz in der Welt zu finden."Andreas Busche spricht immitüber sechzig Jahre. Diese verlässt im Frühjahr 2025 ihr Haus am Potsdamer Platz und wird fürs Erste in einem noch nicht benannten Zwischenquartier Unterkunft finden, erfahren wir. Eine langfristige Lösung auf dem noch unbebauten Gelände gegenüber dem Gropius-Bau ist angedacht. "Das Grundstück gehört schon seit einer Weile dem Bund, allerdings gibt es noch. Hier hoffen wir auf Unterstützung durch die Stadt Berlin. Wir gehen malaus."In derporträtiert Gerd Midding die neue Präsidentin des nächste Woche beginnenden- eine Deutsche! Man kann allerdings nicht sagen, dass es die französischen Medien der ehemaligen Warner-Managerin(übrigens Tochter von Charlotte Knobloch) leicht machen: "Die, zu der sie in ihrer Familie erzogen wurde, wird ihr von Teilen der in FrankreichFilmbranche durchaus als Malum ausgelegt. Sie werfen ihr eine zu große Nähe zu den Hollywoodstudios vor. Ihr Motto 'Make money, have fun and do some good' klang vielen verdächtig. Dazu gesellte sich ein antideutscher Affekt. Wenn schon eine Präsidentin, dann doch besser eine einheimische!"Weitere Artikel: Der Regisseur spricht aufüber die aktuelle: "Ich könnte mir nicht erlauben, meinen Oberbeleuchter zu beleidigen. Dann dreht der nämlich seine Lampen aus, und ich stehe am nächsten Tag allein da." Dass mit(Berlinale) und(München) gleich zwei Filmfesival-Leiterinnen ihren Posten räumen, lässt Susanne Hermanski in derüber die Gründe spekulieren - es wird wohl (auch wenn Rissenbeek bloß altersbedingt in Rente geht) mit dem auchzu tun haben, der auf den Festivals lastet, glaubt sie. Die