Cannes feiert das Kino und Frankreich: offizielles Postermotiv

Heute beginnen die. Dem Festival ist es auch dieses Jahr wieder gelungen, dasin den Wettbewerb zu holen, schreibt Tim Caspar Boehme in der. Unter den französischen Wettbewerbsfilmen gibt es in der traditionellerweise notorisch von Männern dominierten Hauptsektion sogar eine bemerkenswerte Neuerung: Hier "sind die Frauen klar in der Mehrheit:undsteht alleinals männlicher Kollege gegenüber. Macht insgesamt sechs Frauen im Wettbewerb, ein knappes Drittel mithin."Das heutige Datum wird einmal als Tag in den Geschichtsbüchern stehen, an demist, glaubt Tobias Kniebe in der. Denn die Streamingfilme, die das Festival nun doch zeigt, sind per gesetzlicher Regelung alle an ein großzügig bemessenesgebunden. "Beim Blick in die USA fällt außerdem auf, dass die Entscheidungsträger aus Pandemiezeiten, die Hollywood in einen riesigen Streamingservice verwandeln wollten, inzwischen nicht nur abgesägt oder entmachtet, sondern mitsamt ihren Ideen endgültig auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet sind. ... Vom Blockbuster-Macher bis zur Filmkunstautorin, es herrscht wieder, und das reiche und vielversprechende Cannes-Programm spiegelt das."Auch Daniel Kothenschulte von der ist angesichts vieler äußerst vielversprechender Titel voller Vorfreude: In Cannes "feiert man wieder einmal beides,". Und das deutsche Kino? Gleich zweimal tauchtim Festivalprogramm auf: "Damit ist das deutsche Kino erstmals seit Fatih Akin 2017 wieder im Wettbewerb vertreten", schreibt Andreas Busche im. "Dass der 77-jährige Wenders die Kastanien aus dem Feuer holen muss, ist allerdings kein gutes Omen für den Zustand des. Es spricht auch nicht unbedingt für Festivalleiter Thierry Frémaux, der schon bei der Programmverkündung einen '' ausgerufen hatte. Entdeckungen macht man in Cannes in diesem Jahr voraussichtlich wieder nur in der Reihe Un Certain Regard." Diehat Gerhard Middings Porträt der neuen deutschen Festivalpräsidentin hier unser Resümee) online nachgereicht Außerdem: Beimwurde eine Veranstaltung zurkurzfristig abgesagt, berichtet Matthias Niederberger in der. "Letztlich sei ein 'Grundgefühl' geblieben, dass das Konzept der Veranstaltung 'nicht sensibel genug' sei." Offenbar hatte die Festivalleitung Angst, "rassistische Stereotype" zu bedienen. Bei den drei Teilnehmern, einem Journalisten, einem Ethnologen und einem Menschenrechtsaktivisten, löste das Unverständnis aus: "Der nigerianische Aktivistfindet, europäische Ethnologen sollten bereit sein, sich mit anderen Auffassungen und Verständnissen von Hexerei in Afrika auseinanderzusetzen" Er sagt: 'Die Begründung ist eine Demonstration vonund mangelnder Bereitschaft, intellektuell zu wachsen.'" In der erinnert Robin Becker an den Filmemacherund dessen Dokumentarfilme über den Nationalsozialismus. In der gratuliert Maria Wiesnerzum 70. Geburtstag. Besprochen wird Thriller "Blutholz" ( FAZ ).