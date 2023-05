Alice Fischer

Literatur im Fernsehen

Literatur im Radio

Eine Online-Recherche zur Situation der(und Fernsehen) ist gar nicht so einfach. Schnell verheddert man sich im digitalen Dickicht der Sender-Webseiten, denn in den meisten Fällen fehlt eine übersichtliche Struktur, die es möglich macht, bestimmte Beiträge problemlos (wieder) zu finden: Manche Sendungen sind online gar nicht vorhanden, dafür stößt man auf Formate, die schon vor Jahren eingestellt wurden und klickt auf Links, die ins Nirgendwo führen. Man kommt über die verschlungenen Pfade teilweise recht willkürlich wirkender Unterkategorien meistens nicht zum gewünschten Ergebnis, manchmal ist es schwierig, dieüberhaupt ausfindig zu machen. Bei manchen Sendern hat Literatur gar, sondern wird mit anderen Kulturthemen zusammengefasst, was die Orientierung zusätzlich erschwert. Das wichtigste Instrument bleibt dann doch die Google-Suchfunktion, die zumindest hilft, wenn man nach etwas Bestimmtem sucht. Möchte man sich aber, wie es unser Vorhaben war, einen Überblick über alle Formate verschaffen, kommt man damit auch nicht weiter.Schade eigentlich, denn die Sender haben einiges zu bieten, wenn es um Literatur geht, und der ein oder andere Suchende wird angesichts des Wirrwarrs vielleicht doch wieder den Laptop zuklappen. Angesichtskann man sich schon fragen, warum es nicht möglich ist, das alles benutzerfreundlicher zu gestalten. Sinnvoll wäre natürlich auch, träumen darf man ja, einder Sender, mit dem man auf alle Angebote einfach zugreifen könnte. Beispiel Buchrezension: Wie praktisch wäre es für Privatpersonen wie für JournalistInnen, wenn man, ohne aufwendige Recherchen zu betreiben, die Kritiken der einzelnen Sender zu aktuellen Neuerscheinungen an einem (Online-)Ort versammelt finden würde? Oder die Podcasts und Features zu speziellen Themen. Das hieße ja nicht, die Vielfalt der Programme einzuschränken, sondern sie leichter zugänglich zu machen.Wir hatten nach den Angeboten der Sender gesucht, weil wir spüren, dass diebringen. Dieetwa, erzählt man sich, hatte vor zwanzig Jahren jede Woche ein sechsseitiges "Buch" (eine Zeitungslage) nur für Bücher. Im Jahr 2001 resümierte derKritiken zu 742 Büchern, letztes Jahr waren es noch 173 Bücher. Diehatte bis vor kurzem noch eine "Literarische Welt" an jedem Samstag, jetzt nur noch am ersten Samstag im Monat. Andere Zeitungen wie dieoder, in kleinerem Maßstab die, halten auch zahlenmäßig ihr Niveau einigermaßen.Am Ende ist unser Vorhaben dann doch noch geglückt, auch dank der intensiven Kooperation der Pressestellen und Literaturredaktionen der Sender: In unserer Übersicht finden Sie die wichtigsten, regelmäßigen Formate zum Thema Buch und Literatur im öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen, mit den entsprechenden Links zu den Sendungen (sofern vorhanden).• etwa monatlich, Sonntag 23.35 Uhr• sechsmal im Jahr, Freitag 23.30 Uhr "lesenswert mit Denis Scheck" Moderator Denis Scheck stellt Autoren und Autorinnen und ihre Bücher im Gespräch vor.• Sonntag 10.30 Uhr "lesenswert Quartett" Fünfmal im Jahr trifft sich das "lesenswert-Quartett" - moderiert von Denis Scheck. Feste Mitglieder sind Ijoma Mangold und Insa Wilke. Dazu wird jeweils ein Gast eingeladen.• Sonntag 10.00 Uhr, 5 mal im Jahr• einmal im Monat, Donnerstag, 23.40 Uhr "eat.READ.sleep. Bücher für dich" Im Bücherpodcast dreht sich alles um Neuerscheinungensowie All Time Favourites• erscheint immer freitags• Podcast mit linearer Ausstrahlung bei NDR Kultur (45 Minuten) und NDR Info "Neue Bücher" : Buchvorstellungen bei NDR Kultur• 250 Rezensionen pro Jahr• montags bis freitags "Sachbücher" NDR Kultur stellt online und im Programm regelmäßig Neuerscheinungen vor• Rezensionen in unregelmäßigen Abständen, mit erhöhter Frequenz rund um den NDRSachbuchpreis "Bildschöne Bücher" NDR Kultur stellt online und im Programm regelmäßig Neuerscheinungen vor• 52 Vorstellungen pro Jahr "Am Morgen vorgelesen" Neuerscheinungen auf dem Hörbuch-Markt• montags bis freitags 08.30 Uhr bis 9.00 Uhr "Am Abend vorgelesen" Klassiker der Weltliteratur• montags bis freitags von 22.00 Uhr bis 22.30 Uhr "Lauter Lyrik" jeden Tag ein kurzes Gedicht• täglich um 10.40 Uhr auf NDR Kultur "lesenswert Magazin" Das Magazin für aktuelle Literatur: Romane und Sachbücher, Graphic Novels und Krimis, Reportagen und Lesungen.• SWR 2, jeden Sonntag 17.05-18.00 Uhr• SWR 2, täglich 15.55-16 Uhr, Wdh. um 19.55 Uhr "SWR Bestenliste" Carsten Otte diskutiert mit Jury-Mitgliedern über Bücher der aktuellen SWR-Bestenliste.• SWR 2, jeden ersten Sonntag im Monat 17.05-18.00 Uhr "SWR 2 vor Ort: lesenswert" Im SWR2 lesenswert Gespräch geben Autorinnen und Autoren Auskunft über ihre neuen Romane, Erzählungen und Gedichte.• SWR 2, Freitag 22.05-23.00 Uhr (20 mal im Jahr) "Fortsetzung folgt" Lesungen und Hörbücher als Hörserie: Klassiker, Literaturlesungen, Neues und Überraschendes.• SWR 2, wochentags täglich 15.30-15.55 Uhr• SWR 2, Sonntag 14.05-15.00 Uhr (10 mal im Jahr)• DLF, werktäglich 16.10-16.30 Uhr• DLF, Sonntag 16.10-16.30 Uhr"Buchkritik in Studio 9"• DLF Kultur, Montag-Samstag, ca 8.45-8.50 Uhr• DLF Kultur, werktäglich 10.05-11.00 Uhr• DLF Kultur, Samstag 11.05-12.00 Uhr• DLF Nova, Sonntag zwischen 12.00 und 13.00 Uhr• DLF, Montag 19.15-20.00 Uhr"Lesezeit"• DLF, Mittwoch 20.30-21.00 Uhr"Studio lcb"• DLF, ein Samstag im Monat 20.05-22.00 Uhr• DLF Kultur, Freitag 19.30-20.00 Uhr, Sonntag 22.03-23.00 Uhr• jeden Dienstag 7.40 Uhr"Das Sachbuch der Woche"• jeden Mittwoch zwischen 7.00 und 9.00 Uhr sowie inhaltlich in unregelmäßigen Einsätzen und/oder Wiederholungen• jeden Mittwoch im MDR Kultur Spezial "unter Büchern von" 18.00 bis 19.00 Uhr "Unter Büchern" mit Katrin Schumacher• im Radio: Jeden Mittwoch als MDR Kultur Spezial von 18 bis 19 Uhr• WDR 2, Sonntag 10.00-11.00 Uhr "Loslesen!" BuchhändlerInnen stellen ihr aktuelles Lieblingsbuch vor• WDR 2, Mittwoch• WDR 4, Sonntag 10.10 Uhr "Gutenbergs Welt" Literaturmagazin• WDR 3, Samstag 15.04 - 16.00 Uhr• WDR 5, Samstag 20.04 - 21.00 Uhr, Wdh. Sonntag 15.04 - 16.00 Uhr• rbb Kultur, täglich um 8.45 Uhr• rbb Kultur• rbb24 Inforadio, 07.03, 10.23 und 16.43 Uhr• rbb Kultur, samstags 17.00-18.00 Uhr• radioeins, sonntags 18.00-20.00 Uhr• BR24, regelmäßige Rezensionen• Bayern 2, Sonntag 14.05 Uhr• Bayern 2, Sonntag 12.30 Uhr• hr2, Montag-Freitag (freitags aus einer der Partnerbuchhandlungen)• hr2, Samstag 12.00-13.00 Uhr• Bremen 2, täglich eine Kritik verteilt über das Programm"Löfflers Lektüren" Empfehlungen von Sigrid Löffler• Bremen 2, alle 2 Wochen am Sonntag Vormittag• SR 2, verteilt über das Programm• SR 2, Mittwoch, 19.15-20 Uhr